OL : Newcastle, nouvelles confidences de Guimarães sur son transfert

Publié par ALEXIS le 08 février 2022 à 00:25

Transféré de l’ OL à Newcastle, Bruno Guimarães a livré les derniers détails sur son départ. Il souligne le rôle de l’un de ses compatriotes à Lyon.

OL Mercato : Bruno Guimarães ambitieux avec Newcastle

Juninho est parti de l’ OL en janvier 2022. Son filleul, Bruno Guimarães aussi, mais lui a fait l’objet d’un transfert direct d’un peu plus de 42 M€ hors bonus. Il s’est engagé avec Newcastle United pour 4 saisons et demie, soit jusqu’en juin 2026. Les Magpies sont certes menacées de relégation en Championship (D2 anglaise), mais le milieu de terrain estime avoir choisi un bon projet. « Le projet est plus qu'intéressant. Cette saison, c'est le maintien. Mais pour le futur, c'est de jouer la Ligue des Champions et d'essayer de la gagner », a-t-il déclaré pour justifier son départ de l’Olympique Lyonnais.

Le Brésilien de 24 ans a passé deux ans sous le maillot des Gones, car il les avait rejoints fin janvier 2020 en provenance de l’Atlético Paranaense au Brésil, pour 20 M€ d’indemnité de transfert. Cela grâce à son compatriote Juninho, ancien directeur sportif de l’ OL.

Caçapa a joué un rôle dans le transfert de Guimarães à Newcastle

Cependant, un autre Brésilien a aussi été décisif lors du transfert de Bruno Guimarães de Lyon à Newcastle. D’après les dernières confidences de ce dernier, Claudio Caçapa (45 ans) lui dit du bien du club de Premier League où l’ancien défenseur central a joué entre 2007 et 2009. « Je voudrais le remercier pour tout ce qu'il m'a apporté à Lyon. Il m'a encouragé à venir ici (à Newcastle, ndlr) en me disant beaucoup de bien du club », a souligné l’international brésilien (3 sélections). Notons que l'ex-N°39 de l'OL avait aussi rendu hommage à Juninho, son autre mentor, grâce à qui il avait débarqué à Lyon pendant le mercato d'hiver 2020.