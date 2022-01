OL Mercato : Les dessous du départ de Juninho de Lyon

Publié par Ange A. le 03 janvier 2022 à 04:10

Juninho n’est plus le directeur sportif de l’ OL. De nouvelles révélations ont été faites concernant le départ du Brésilien de Lyon.

Déjà la fin entre l’ OL et Juninho

Le retour de Juninho à l’Olympique Lyonnais a tourné au vinaigre. Directeur sportif de Lyon à son retour en 2019, le Brésilien n’a pas réussi à ramener l’ OL au rang qu’il mérite. Le club rhodanien n’est jamais parvenu à se qualifier pour la Ligue des champions depuis le retour de son ancien capitaine. Les Gones ont finis à la 7e place après une saison 2019-2020 écourtée par le Covid-19. Le club rhodanien a échoué au 4e rang au terme du dernier exercice écoulé. Sur la campagne en cours, les hommes de Peter Bosz ne sont que 13es de Ligue 1 à la mi-saison. Ils vont donc terminer cette campagne sans le Brésilien qui a décidé de rendre le tablier cet hiver. Si le principal intéressé avait exprimé une certaine lassitude, de nouvelles révélations viennent de tomber concernant son départ de Lyon.

Aulas pas étranger à la décision de Juninho

Dans les colonnes du journal Le Progrès, François Guttin-Lombard est revenu sur ce départ de Juninho de Lyon. Le journaliste assure entre autres que l’ancien international auriverde n’était plus sur la même longueur d’onde que Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais. « Sans expérience du poste, avec des contraintes financières fortes aggravées par la pandémie, les choses n’ont pas été faciles. Sa grande franchise, dans les rares interviews qu’il a données, ne l’a pas aidé non plus. Elle a pu tendre des situations. Enfin, il ne partageait pas forcément l’orientation stratégique du club – créer des ressources pour rester le plus haut possible -. Il déplorait en coulisses la priorité donnée "à la salle de Parker" plutôt qu’au recrutement », explique le confrère dans son article. Juninho sur le départ, Bruno Cheyrou a été promu conseiller technique et directeur du recrutement.