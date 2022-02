Barça Mercato : Gros jackpot à venir pour les Blaugranas

Publié par Thomas G. le 08 février 2022 à 09:51

Le Barça va signer un très gros contrat dans les prochains jours. Cet accord va permettre aux Catalans de réduire la dette du club.

Le Barça va signer un gros contrat avec Spotify

Le FC Barcelone va changer de sponsor dans les prochains mois, le contrat avec Rakuten expirant en juin prochain. Le club catalan touchait 60 millions d’euros par an grâce à ce contrat avec Rakuten, une somme qui ne suffit plus au club, en proie à de grosses difficultés financières.

C’est un accord de 280 millions d’euros que le Barça va signer avec Spotify, sur la base d'un contrat de 3 ans. Ainsi, l’accord garantit au FC Barcelone un peu plus de 93 millions d’euros par an pour les Blaugranas. Le géant du streaming musical va devenir le sponsor maillot des équipes masculines et féminines et sera présent sur les équipements d’entraînements. De plus il ne faudra plus dire Camp Nou mais Camp Nou Spotify, l'entreprise a aussi conlu un accord pour le naming du stade. Une somme colossale qui va aider les Catalans dans leur projet de réduction de leur dette. De plus, cette somme va permettre aux Catalans de pouvoir prolonger les contrats de certains joueurs.

De l’argent en plus pour des joueurs en plus ?

Le Barça a entamé une nouvelle stratégie depuis la fin du mercato hivernal. Après s’être renforcé avec l’arrivée de quatre joueurs, les Blaugranas par le biais de Matheu Alemany et Joan Laporta vont se concentrer sur la prolongation de contrat de certains joueurs. Le premier d’entre eux est Pablo Gavi. Le jeune international espagnol de 18 ans est en fin de contrat avec son club formateur en juin prochain, des grand clubs européens sont déjà venus aux renseignements, le Barça veut régler la situation au plus vite pour éviter une déconvenue.

Le deuxième dossier chaud est celui de Ronald Araujo. Le défenseur international uruguayen s’est imposé en Catalogne, il est titulaire indiscutable sous les ordres de Xavi, le contrat d’Araujo expire en juin 2023, des clubs de Premier League dont Chelsea ont contacté l’entourage d’Araujo. Ensuite, il y a les dossiers Sergi Roberto et Ousmane Dembélé, deux dossiers qui stagnent, les deux joueurs se rapprochent d’un départ du Barça. Le contrat de 280 millions d’euros que va signer le Barça pourrait aussi leur permettre de se mêler à la lutte pour signer Erling Braut Haaland