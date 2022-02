RC Lens : Le RCL en difficulté, le constat lucide de Gervais Martel

Publié par ALEXIS le 08 février 2022 à 12:12

Le RC Lens est en perte de vitesse ces dernières journées en Ligue 1. Mais Gervais Martel, ex-président du club, n’est pas surpris par ce passage à vide.

Le RC Lens dans une mauvaise passe

Le RC Lens est en difficulté en ce moment. Il est sur une série de trois défaites consécutives, soit précisément deux en Ligue 1 et une élimination en Coupe de France. L’équipe de Franck Haise a ainsi chuté, progressivement, de la 3e à la 9e place du championnat, à 9 points du podium. Lors de ses deux derniers matches de L1, le RCL n’a pas marqué le moindre but et en a concédé quatre.

La dernière défaite (2-0) est même inquiétante car ce fut devant le FC Lorient qui était 19e avant d’affronter les Sang et Or. Passé tout près d’une qualification en Coupe d’Europe la saison dernière, le RC Lens vise le Top 6 cette saison, afin de disputer la Ligue Europa à défaut de la Ligue des champions. Pour rappel, le club nordiste avait fini à la 7e place de Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2020-2021, lors de son retour dans l’élite.

Gervais Martel, « cette chute du RCL au classement est logique »

Dans L'Équipe du Soir, Gervais Martel a livré son commentaire sur la mauvaise passe du club qu’il a dirigé durant 28 ans (1988-2012 et 2013-2017). Il avoue qu’il n’est pas surpris par le gros coup de mou actuel des Sang et Or. « Sur ce qu'on voit depuis quelques semaines, cette chute au classement est logique », a-t-il confié. « Il y a eu des sursauts sur quelques matchs, comme lors de la victoire à Saint-Étienne ou celle face au Stade Rennais, mais on a des difficultés, surtout à l'extérieur », a fait remarquer l’ancien patron du RC Lens.

Mais à 15 journées de la fin du championnat, ce dernier croit que les Lensois peuvent remonter au classement et atteindre leur objectif. « Rien n'est joué. Le championnat reste serré », a souligné Gervais Martel.