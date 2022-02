Barça Mercato : Real, Une star de Liverpool se rapproche de la Liga

Publié par Thomas le 08 février 2022 à 17:55

Dans la volonté de se renforcer pour 2022, le Barça mais aussi le Real Madrid, se sont vu proposer les services d'une star de Premier League.

Barça Mercato : Sadio Mané veut rejoindre la Liga

Tout juste vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec le Sénégal, où il a été élu joueur du tournoi, Sadio Mané n’en finit plus d’agiter la planète foot ces derniers jours. En plein bonheur après le sacre de son pays, l’attaquant de Liverpool pourrait également être un invité surprise lors du prochain mercato estival. Sous contrat avec les Reds jusqu’en 2023, l’ancien messin n’a toujours pas prolongé son aventure avec l’actuel deuxième de Premier League et songerait à un départ vers l’étranger.

Si beaucoup de clubs supervisent la situation de l’international sénégalais, deux clubs semblent mener les devants dans le dossier, le FC Barcelone et le Real Madrid. Si les écuries rivales n’ont pour le moment fait aucune offre pour Mané, cela pourrait se décanter cette saison, pour une raison très simple. D’après Goal España, le joueur de 29 ans serait prêt à quitter Liverpool cet été si le Barça ou le Real venait à toquer à sa porte. L’ancien joueur de Southampton rêve depuis quelques années d’évoluer dans le championnat espagnol et voit le prochain mercato estival comme opportun pour quitter les rives de la Mercey.

Messi voulait déjà Mané au Barça

L’idée d’une arrivée du Sénégalais en Catalogne ne date pas d’hier. Observé depuis quelques années par la direction barcelonaise, Sadio Mané avait fait l’objet d’une demande spéciale de Lionel Messi à ses dirigeants. Comme le rapport la SER Catalunya, le septuple Ballon d’Or argentin avait imposé comme condition à ses paires, la signature de Sadio Mané au Barça, pour qu’il prolonge l’été dernier. Les Blaugranas avait alors tout fait pour enrôler la pépite des Reds mais avait buté sur un Jürgen Klopp intransigeant.

Le joueur du PSG avait d’ailleurs fait part il y a quelques années de son admiration pour Sadio Mané. « J'ai choisi Mané parce que c'est un joueur que j’aime, il a fait une belle année et a été très important pour tous les succès de Liverpool », avait déclaré Messi lors du trophée FIFA-The Best en 2019.