ASSE Mercato : Bilan de Dupraz sur le marché de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 09 février 2022 à 00:15

Interrogé par But Football Club, Pascal Dupraz est revenu sur le mercato d’hiver de l’ ASSE. Il se réjouit des renforts arrivés dans le Forez.

ASSE Mercato : Dupraz, « je suis satisfait... il y a la quantité »

Pascal Dupraz a fait le bilan du Mercato hivernal de l’ ASSE dans une interview avec la source. Il s’est dit satisfait du marché réalisé par le club ligérien en janvier. « On s'est tenu à ce qu'on avait arrêté. Je suis satisfait de ce qu'on a fait. Il y a la quantité », a-t-il déclaré. « Le comble, c'est fin mai, avec le maintien. Mais je suis très satisfait de ce qu'on a réalisé. On a apporté de l'expérience. La plupart des joueurs qu'on a pris connaissent la Ligue 1, ou alors ils connaissent le haut niveau », a souligné l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne.

Les Stéphanois ont recruté 7 joueurs pendant le dernier mercato. Deux défenseurs centraux (Joris Gnagnon et Eliaquim Mangala), un ailier droit (Sada Thioub), un ailier gauche (Bakary Sako), un arrière latéral droit (Falaye Sacko), un gardien de but (Paul Bernardoni) et un avant-centre (Enzo Crivelli). Le premier était déjà présent à l’ ASSE avant l’arrivée du coach des Verts à la mi-décembre 2021. Le défi pour Pascal Dupraz est que ces nouvelles recrues soient à la hauteur des attentes. « J’ai bon espoir que ces renforts en seront (de vrais, ndlr). On (les, ndlr) verra à l'épreuve », a-t-il glissé.

Deux victoires consécutives avant Clermont Foot

Pour la deuxième fois de la saison 2021-2022, l’AS Saint-Étienne a enregistré deux victoires consécutives en Ligue 1. La première contre Angers SCO (0-1) et la deuxième face au Montpellier HSC (3-1). Quatre buts marqués et un seul concédé, c’est de bon augure pour la lanterne rouge du championnat avant d'affronter Clermont Foot, dimanche (15h), au stade Gabriel Montpied. Sainté n’a plus que 2 points de retard sur les Girondins de Bordeaux (19e), le FC Metz (18e) et le FC Lorient (17e) et 3 point sur l’ESTAC (16e).