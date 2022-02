FC Nantes Mercato : L’aveu de Geubbels sur son adaptation difficile

Publié par Timothée Jean le 09 février 2022 à 06:15

Présent en conférence de presse ce mardi, Willem Geubbels s’est exprimé sur ses débuts au FC Nantes. Conscient de son adaptation difficile, il sent une montée en puissance.

FC Nantes Mercato : Willem Geubbels lucide sur son apport

Durant le dernier mercato estival, la direction du FC Nantes a frappé un joli coup à l'AS Monaco en s’attachant les services de Willem Geubbels sous la forme d’un prêt. L’ailier gauche français était très attendu au sein de l’attaque nantaise, mais les choses ne sont pas passées comme il l’espérait. Sans être mauvais, le milieu de terrain a eu du mal à s'adapter sous ses nouvelles couleurs, ne parvenant pas à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. L’attaquant prometteur de 20 ans sait qu'il doit faire mieux pour briller enfin au FCN.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Willem Geubbels a ainsi réalisé un premier bilan lucide par rapport à ses débuts à Nantes. « Je n’étais pas en pleine possession de mes moyens quand je suis arrivé. Je me suis bien intégré, avec un super groupe, une super ambiance, saine. Il y a tout pour bien progresser », confié l’attaquant nantais dans des propos rapportés par Ouest-France.

FC Nantes : Willem Geubbels en pleine possession de ses facultés

Après des débuts difficiles au FC Nantes, Willem Geubbels semble monté en puissance chez les Canaris. Il a livré de belles prestations ces dernières semaines sous les couleurs nantaises et se sent en pleine possession de ses moyens. Avec deux buts inscrits et une passe décisive en 13 rencontres, le jeune joueur sait qu'il doit poursuivre sur cette voie pour apporter plus à FCN.

« Il me reste encore quelques mois ici et je vais tout donner pour cette équipe et pour ce club. Il y a beaucoup de monde en attaque, mais la concurrence est saine. Je suis à 100 % aujourd’hui. Vous me voyez dans le groupe régulièrement, c’est que je suis prêt », a-t-il ajouté. Il postule pour une place de titulaire lors du choc FC Nantes-Bastia en 1/4 de finale de la Coupe de France.