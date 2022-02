PSG Mercato : Leonardo proche d'un coup énorme à l'OL !

Publié par Thomas le 09 février 2022 à 11:25

Tonitruant cet été, le PSG pense déjà à son prochain mercato et serait proche de réaliser une opération magnifique à l'Olympique Lyonnais.

PSG Mercato : Paqueta se rapproche du Paris SG

Il y a quelques temps, l’insider Fabrizio Romano, reconnu pour son travail sur le mercato, avait évoqué dans un live, que le Paris Saint-Germain avait pour grand objectif l’été prochain, de renforcer son entrejeu, notamment le poste de milieu créatif. " Le PSG travaille déjà dans l’optique de réaliser quelque chose d’important l’été prochain, en particulier au milieu de terrain. "

Plutôt déçu du rendement de Georginio Wijnaldum cette saison, les dirigeants Rouge et Bleu ont multiplié leurs pistes partout en Europe pour débusquer un milieu de terrain cinq étoiles. Si la piste menant à l’international tricolore Paul Pogba est plus que jamais d’actualité, Leonardo aurait en tête le nom d’une autre sensation.

Comme l’avance L'Équipe dans son édition du jour, le directeur sportif du PSG avance ses pions dans le dossier Lucas Paqueta. Plus qu’une possibilité, le milieu offensif de l’ OL est devenu une réelle priorité chez le dirigeant brésilien. D’après le quotidien sportif, Paqueta aurait lui aussi en ligne de mire l’actuel leader de Ligue 1, un club qui lui permettrait de franchir un pas de géant dans sa jeune carrière. Très proche de Neymar, le joueur de 24 ans noue également une relation spéciale avec Leonardo.

Comme le rappelle Matteo Moretto sur Twitter, le directeur sportif était celui qui avait fait venir Lucas Paqueta en Europe. En 2019, alors qu'il est un joueur prometteur du CR Flamengo, le milieu offensif avait rejoint le Milan AC, où Leonardo était alors le directeur sportif. Cet évènement important aurait fait perdurer une relation forte entre les deux hommes. Le dirigeant parisien en ferait désormais une affaire personnelle pour le recruter. Encore faut-il que ce dernier reste au Paris Saint-Germain la saison prochaine ?

Leonardo menacé cet été ?

On le sait, le directeur sportif brésilien ne vit pas ses heures le plus glorieuses dans la capitale française. En conflit interne avec Mauricio Pochettino, l’ancien milieu offensif pourrait éventuellement prendre la porte cet été, et ce, en cas d’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc. Grand rêve du Qatar, la venue du champion du monde 1998 semble se matérialiser jour après jour.

Si une arrivée en cours de saison semble peu probable, cet été en revanche, le technicien français pourrait succomber aux avances qataries. Seulement, après quelques échanges avec la direction du PSG, Zidane aurait évoqué sa réticence à travailler avec Leonardo, qu’il juge trop présent dans l’organigramme du club. Une situation qui pourrait pousser Nasser Al-Khelaïfi à prendre une décision difficile cet été.