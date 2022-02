PSG Mercato : Mbappé, Zidane prépare déjà son arrivée au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 09 février 2022 à 09:25

Zinedine Zidane va-t-il parvenir à convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG ? L’entraîneur français serait passé à l’action dans ce dossier.

Zidane en contact avec le clan Mbappé ?

D’après les révélations du journaliste Eduardo Inda, Zinedine Zidaneest entré en contact avec le clan Kylian Mbappé pour évoquer son avenir. Fortement pressenti sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine, l’ancien coach du Real Madrid voudrait convaincre son jeune compatriote de rester encore dans la capitale en renouvelant son engagement.

Le présentateur de la célèbre émission El Chiringuito assure ainsi que Zizou prépare déjà sa prochaine arrivée au PSG pour succéder à Mauricio Pochettino. S’il a réclamé la signature de Cristiano Ronaldo, le technicien marseillais aimerait également avoir Mbappé dans son équipe parisienne. Il serait donc entré directement en contact avec la mère de Mbappé, Algérienne d’origine comme lui. Mais le média ibérique précise que pour le moment, le Champion du monde 2018 est droit dans ses bottes et l’aurait exprimé à Zidane.

PSG Mercato : Mbappé prêt à partir malgré Zidane ?

En effet, à en croire Eduardo Inda, si le Paris Saint-Germain espérait qu’une arrivée de Zinedine Zidane pouvait faire changer d’avis à Kylian Mbappé et le convaincre de parapher un nouvel engagement, Nasser Al-Khelaïfi et les siens vont devoir revoir leurs plans. « Mbappé a dit qu'il jouerait au Real Madrid et même si Zidane venait au PSG », a notamment lancé le journaliste à l'antenne.

À l’instar du site Paris United, le directeur d’OK Diario assure également que la dernière sortie de Mbappé, laissant entendre qu’il n’a pas encore pris de décision concernant son avenir, n’est que de la diversion puisqu’il rejoindra le club madrilène à l’issue de la saison. Sauf si Zizou signe avec le Paris SG et parvient à lui faire changer à la dernière minute.

Affaire à suivre donc…