PSG Mercato : Di Maria, le Paris SG prend une décision incroyable !

Publié par Thomas le 09 février 2022 à 15:25

Recruté lors de l'été 2015 au PSG, Angel Di Maria voit son contrat se terminer cet été et a vu ses dirigeants prendre une énorme décision sur son avenir.

PSG Mercato : Paris prêt à se séparer d’Angel Di Maria

Messi, Mbappé, Neymar... au milieu de toutes ces stars, Angel Di Maria a souvent fait figure d’outsider dans la hiérarchie parisienne. Recrue phare de l’été 2015 au Paris Saint-Germain, l’attaquant argentin a su conquérir le public du Parc des Princes, par sa technique et sa classe balle au pied. Souvent pétri dans l’ombre de grandes stars ces dernières années, El Fideo arrive à un tournant de sa carrière dans la capitale. En fin de contrat en juin, le joueur de 34 ans n’a toujours pas été prolongé par ses dirigeants, une situation qui inquiète l’intéressé tout autant que les supporters.

Si la relation entre le Paris Saint-Germain et son attaquant a toujours été bonne, celle-ci pourrait toutefois prendre fin à l’issue de la saison. À en croire L'Équipe, le board Rouge et Bleu ne serait pas favorable à prolonger Angel Di Maria. Désireux de recruter massivement ces prochaines années, le PSG doit libérer de la place au sein de son effectif et penserait à sacrifier l’ancien joueur de Manchester United.

Arrivant à un âge avancé, Angel Di Maria semble peu à peu sortir des plans de Leonardo. Si le joueur souhaite rester une année supplémentaire avant de rentrer en Argentine, ses récentes prestations en dents de scie à Paris (3 buts seulement en Ligue 1 cette saison) feraient hésiter les dirigeants franciliens.

Les priorités parisiennes dévoilées

Dans son édition du jour, L'Équipe dévoile que l’objectif du Paris SG cet été se résume à deux grands noms du football : Erling Haaland et Paul Pogba. Le premier cité serait la priorité numéro une de Leonardo en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Courtisé par de grands cadors comme le Barça ou Manchester City, le Norvégien aurait une clause libératoire estimée à 75 millions d’euros. Pour ce qui est du milieu tricolore, son contrat se termine au mois de juin à Man United et il est peu probable que ce dernier ne prolonge chez les Red Devils. Sur le dossier, le PSG semble mener les devant mais pense aussi à d’autres options au milieu de terrain comme Lucas Paqueta, très proche de Leonardo.