FC Metz Mercato : Une signature symbolique pour un défenseur

Publié par ALEXIS le 10 février 2022 à 02:05

Le FC Metz avait prolongé le contrat de Matthieu Udol alors qu’il était blessé et en rééducation. Il avoue avoir été marqué par le geste du club Mosellan.

FC Metz : Matthieu Udol victime de 4 blessures graves au genou

La carrière de footballeur professionnel de Matthieu Udol au FC Metz est un véritable calvaire. Il s’est blessé gravement au genou (rupture des ligaments croisés), le 7 novembre 2021 et a été opéré. Cela, pour la 4e fois et au même genou droit ! Dès lors, sa saison est terminée et le défenseur s’est tourné vers son retour lors de l’exercice prochain (2022-2023). Il y travaille avec beaucoup de courage.

« Mon objectif est d'être prêt en début de préparation l'été prochain », a déclaré le N°3 du FCM dans une interview dans L’Équipe. « J’ai eu des béquilles pendant six semaines et là, je viens de reprendre le vélo et les exercices de musculation du bas du corps, "en chaîne fermée" comme on dit, avec de plus en plus de travail de mobilité », a-t-il expliqué ensuite.

FC Metz Mercato : Udol, son contrat prolongé en pleine rééducation

Malgré toutes ces dures épreuves, Matthieu Udol a toujours bénéficié du soutien et de la confiance du FC Metz. En témoigne la prolongation de son contrat en mai 2020, alors qu’il était dans une période de rééducation, suite à sa 3e blessure et opération. L’arrière latéral gauche avait prolongé son bail pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2024. Une signature qui l’a marqué à jamais ! « Il y a une reconnaissance mutuelle, car j’ai fait toutes mes classes au FC Metz depuis l'âge de 10 ans et j'aime ce club, je lui donne des choses », a souligné le joueur de 26 ans.

Cependant, il reconnait le geste fort de la direction du club de Ligue 1. « Je sais aussi me mettre à la place des gens. Je sais que l'institution FC Metz est derrière moi et j'ai conscience d'être un cas particulier. Ils n'étaient pas obligés de me faire autant confiance et j'ai bien conscience que d'autres clubs ne l'auraient pas forcément fait. […] Je veux donc absolument montrer au club et aux supporters qu'ils n'ont pas accompli tous ces efforts pour rien. Je leur dois donc de ne jamais lâcher », a confié Matthieu Udol.