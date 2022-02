Stade Rennais : La compo du SRFC face à Paris avec une incertitude

Publié par Timothy le 10 février 2022 à 16:23

Le Stade Rennais se déplace au Parc des Princes demain pour affronter le PSG. Bruno Genesio, coach du SRFC, vient de dévoiler son groupe avec une grosse incertitude.

SRFC-PSG : Rechute pour Salin, Gomis incertain

J-1 pour le Stade Rennais qui défie le PSG, vendredi à 21h, pour le compte de la 24e journée. Le 3 octobre dernier, à domicile, les hommes de Bruno Genesio s'étaient logiquement imposés 2-0 dans un Roazhon Park bouillant. Cette fois, le Paris SG de Mauricio Pochettino ne compte pas se laisser faire afin de bien préparer son huitième de finale aller de la Ligue des Championsn, mardi, face au Real Madrid. Même en l'absence de Neymar, toujours blessé et éloigné des terrains depuis le 28 novembre en raison d'une entorse à la cheville gauche contractée contre Saint-Etienne.

Pour cette rencontre, la plupart des joueurs de Bruno Genesio sont opérationnels. Certains sont néanmoins toujours en phase de reprise, c'est le cas de Flavien Tait, qui devrait prochainement retrouver l'entraînement collectif ou encore Jérémy Doku, qui sera remis de sa blessure au genou d'ici la fin du mois. Jérémy Gélin poursuit quant à lui sa réathlétisation. Côté gardiens, c'est un petit coup dur pour le groupe de Bruno Genesio. La blessure au mollet Romain Salin a rechuté. Alfred Gomis, qui revient tout juste de la CAN, est bien présent à l'entraînement cet après-midi, mais est pour le moment incertain face au PSG.

Genesio opte pour un marquage préventif

Si le coach du SRFC se réserve le droit de ne pas dévoiler son dispositif, il pourrait néanmoins opter un 4-4-2, avec un marquage préventif, pour contrer les vitesses au milieu du terrain. Et l'atout de son groupe réside en la charnière centrale. " On a une charnière des plus performantes de Ligue 1, capable de gérer les profondeurs ", a souligné Bruno Genesio. Mais la rencontre ne sera pas simple les Rouge et Noir face à un PSG qui occupe la tête du classement Ligue 1 avec 13 points d'avance sur l'OM. " Il faut faire un match quasi parfait, comme à l'aller, dans l'animation défensive et offensive, avec un gardien en grande forme. La pression n'est pas sur nous mais sur l'équipe de Paris ", a indiqué l'entraîneur du Stade Rennais, en conférence de presse, ce jeudi.

Le PSG, de son côté, se confronte au Real Madrid mardi prochain, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Les hommes de Mauricio Pochettino auront peut-être la tête ailleurs, même si Bruno Genesio n'y croit pas une seule seconde. " Contre Lille, ils étaient en mode Champions League, demain ça sera pareil. Ils n'auront pas la tête au Real. il faudra qu'on soit à 100 % dans nos capacités. "

Compo probable du SRFC :

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, N. Aguerd, A. Truffert

Milieux de terrain : B. Bourigeaud, L. Majer, J. Martin, B. Santamaria,

Attaquants : G. Laborde, M. Terrier,