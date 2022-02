Stade Rennais : Avant Paris, une incroyable nouvelle tombe au SRFC

Publié par Thomas le 09 février 2022 à 20:25

À quelques jours du choc PSG-SRFC au Parc des Princes, le Stade Rennais a appris l'absence de deux stars à Paris. Une superbe nouvelle pour Genesio.

SRFC : Rennes face à un PSG diminué

C’est une rencontre pour le moins spéciale que vont vivre les Rouge et Noir au Parc des Princes ce vendredi. Privé de ses supporters, sanctionnés après les incidents survenus contre Nancy début janvier, le Stade Rennais vivra ce choc de la 24e journée contre Paris avec un brin de vengeance. Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 septembre dernier, quatre supporters parisiens avaient agressé un membre du RCK, premier groupe de supporter rennais et lui avaient dérobé la bâche “totem” du club. Depuis cet évènement, qui avait par la suite mené à la grève du groupe de supporters, une certaine animosité s'est entretenue entre le Stade Rennais et le PSG.

C’est donc dans un contexte tendu que Bruno Genesio tentera de récidiver l’exploit du match aller (victoire 2-0 des Rennais au Roazhon Park). Victorieux du LOSC 1-5 dimanche, le Paris Saint-Germain pourrait connaître une déconvenue de taille face aux Bretons, l’absence de deux stars en attaque. D’après Le Parisien, Neymar et Angel Di Maria se dirigent tout droit vers un forfait contre le Stade Rennais.

Pressenti pour faire son retour contre le Real Madrid, l’attaquant brésilien est trop juste pour apparaître dans le groupe vendredi, et ce, malgré un retour récent aux entraînements collectifs. Pour ce qui est de l’Argentin, touché au mollet contre Lille, sa présence contre les Rouge et Noir semble également compromise. Si Mauricio Pochettino avait tenu à rassurer après le match dimanche, sur l’état de son compatriote, son retour devrait être planifié à la semaine prochaine contre le Real.

Compo probable du SRFC contre le PSG

Gardien : A. Gomis

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, N. Aguerd, A. Truffert

Milieux de terrain : L. Majer, J. Martin, B. Santamaria

Attaquants : B. Bourigeaud, G. Laborde, M. Terrier