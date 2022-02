PSG Mercato : Ten Hag, Pochettino, Manchester United a tranché !

Publié par JEAN-LUC D le 10 février 2022 à 19:23

Erik ten Hag de l'Ajax et Mauricio Pochettino du PSG sont les favoris pour succéder à Ralf Rangnick. Manchester United aurait déjà sa préférence.

PSG Mercato : Pochettino licencié après le Real Madrid ?

Nommé en janvier 2021 après l’éviction de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino pourrait ne pas aller au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien manager de Tottenham pourrait en effet être licencié par le club de la capitale avant même la fin de la saison.

En effet, le média britannique The Daily Telegraph explique ce jeudi que selon des sources locales, Pochettino, qui devrait quitter ses fonctions durant l’intersaison, pourrait finalement faire ses valises en cas d’élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le 9 mars prochain. Mais le coach argentin ne devrait connaître que quelques mois de chômage puisqu’il pourrait rebondir à Manchester United.

Après le vestiaire, la direction vote pour Pochettino

Nommé le 29 novembre dernier en tant qu’entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison, en remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick ne devrait pas être conservé sur le banc de Manchester United après la fin de sa mission. D’après les médias anglais, les joueurs réclament un remplaçant à leur direction.

D’ailleurs, si l’on en croit les informations du Telegraph, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers militeraient pour la venue de Mauricio Pochettino pour la saison prochaine. Alors que certaines sources ont récemment laissé entendre que Ralf Rangnick pourrait poursuivre sur le banc à l’issue de son intérim, la publication britannique indique que les joueurs mancuniens ne voudraient pas du coach allemand et réclameraient l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain.

De son côté, Ralf Rangnick, qui devrait intégrer la direction des Red Devils à l’issue de sa mission, militerait pour la nomination d’Erik ten Hag de l’Ajax Amsterdam, mais le board du club aurait déjà fait son choix. The Daily Telegraph assure notamment que l’ancien joueur du Paris SG serait l’option numéro 1 de l’actuel 5e de Premier League pour prendre la suite d’Ole Gunnar Solskjaer. Il aurait même déjà toute la totale confiance de ses éventuels dirigeants. Une source haut placée à Old Traffford affirme que le profil de Pochettino correspondait vraiment à ce que recherchaient les Mancuniens. « L'adéquation entre où nous sommes et ce que nous devons faire, avec le type de joueur que nous avons, ça colle vraiment. Si c'est lui, on lui donnera du temps », confie le quotidien britannique. L’été s’annonce donc chaud à Paris et à Manchester.