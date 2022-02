Montpellier HSC : L'annonce inquiétante du président Nicollin

Publié par ALEXIS le 11 février 2022 à 11:53

Alors que le Montpellier HSC se porte bien sur le plan sportif en Ligue 1, Laurent Nicollin évoque un bilan négatif sur le plan financier.

Montpellier HSC : Nicollin annonce un budget négatif en 2022-2023

Le Montpellier HSC fait une bonne saison 2021-2022. Le club Pailladin est actuellement 7e avec 34 points, après 23 journées de Ligue 1. L’équipe d’Oliver Dall’Oglio a pour objectif de finir plus haut que la saison dernière. Pour rappel, le MHSC avait bouclé l’exercice 2020-2021 à la 8e place avec 54 points. Avec 15 journées restantes et 45 points encore en jeu, il est évident que le club héraultais a largement la possibilité, sur le plan comptable, de finir avec plus de points cette saison. Toutefois, les nouvelles ne sont pas bonnes sur le plan financier.

Selon le président Laurent Nicollin, la situation financière de son club est difficile, à l’image de la plupart des clubs professionnels en France. « Avec les droits TV que l’on a, on sait qu’on en a encore pour deux saisons compliquées, on serre les dents, on essaie de faire du mieux possible », a-t-il déclaré sur RTL Foot.

L'une des mesures d'urgence prise à la Paillade a été « la baisse de la masse salariale » du club pour « essayer d’équilibrer le budget. Mais je peux déjà vous dire que mon budget de la saison prochaine, il est négatif », s’est inquiété le dirigeant montpéliérain, en évoquant des pertes dans plusieurs clubs, « allant de 10 à 15 ou 20 M€ ».

Le président du MHSC met la main à la poche

Outre la réduction de la masse salariale, Laurent Nicollin et son frère ont injecté de l'argent dans les comptes du Montpellier HSC. « On l’a fait cette année, on le fera la saison prochaine, mais sur la durée, je ne suis pas un milliardaire. C’est vrai que l’histoire de Mediapro nous a fortement pénalisés, plus la covid-19, c’est la double peine », a annoncé le patron du Montpellier Hérault Sport Club. Selon l'estimation de Sportune, le club basé au stade de la Mosson a le 15e budget de la Ligue avec 44 M€, loin derrière le PSG et ses 620 M€.