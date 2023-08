Annoncé partant du Montpellier HSC depuis plusieurs semaines, Elye Wahi, courtisé par Francfort, Chelsea et West Ham, a pris une grande décision.

Mercato Montpellier HSC : Elye Wahi veut rejoindre West Ham

L'avenir d'Elye Wahi est toujours incertain en cette fin de mercato estival. Si son départ semblait inévitable en fin de saison, les prétendants ont mis du temps à se manifester, et les supporters montpelliérains commencent à espérer de voir leur pépite rester une année de plus dans l'Hérault. Mais ces dernières heures, un nouveau club s'est positionné sur l'attaquant français, et est désormais en pole position pour l'attirer.

Selon les informations de Foot Mercato, West Ham est emballé à l'idée de recruter Elye Wahi, et ce dernier a fait du club londonien une priorité pour cet été. Le projet des Hammers colle parfaitement à ce que recherche l'attaquant français, qui est également courtisé par Chelsea, Francfort ou encore le PSG.

Laurent Nicollin attend toujours 35 millions

La seule offre qu'il a reçu pour Elye Wahi est celle de Chelsea, portée à 27 millions d'euros. Toutefois, cette proposition a été jugée insuffisante, et Laurent Nicollin n'a pas l'intention de brader son attaquant. Seul un montant de 35 millions d'euros minimum pourra suffire à convaincre les dirigeants montpelliérains, et si personne ne veut les mettre, Elye Wahi restera un joueur du Montpellier HSC cette saison.

Dimanche dernier face au Havre, l'attaquant de 20 ans est entré en cours de jeu à la Mosson, sans doute persuadé qu'il disputait ses dernières minutes face à son public. Mais pour le moment, rien n'est encore décidé, et il risque de se passer encore beaucoup de choses jusqu'au 31 août prochain, date à laquelle le mercato estival fermera ses portes.