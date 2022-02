PSG-SRFC : Les compos tombent ! Grosse surprise du côté du Paris SG

Publié par Thomas le 11 février 2022 à 12:23

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Rennais en Ligue 1. Découvrez la compo du PSG et du SRFC avec des choix forts opérés des deux côtés.

PSG : Paris décimé au milieu de terrain

À quelques jours du choc contre le Real Madrid en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’offre un test grandiose ce vendredi face à une équipe du Stade Rennais, 5e au classement de Ligue 1. Impressionnants lors de la phase aller au Roazhon Park (victoire 2-0), les Rouge et Noir auront fort à faire ce soir pour obtenir un résultat au Parc des Princes face à des Parisiens de plus en plus en confiance. Si les Rouge et Bleu, peinaient depuis plusieurs mois à convaincre dans le jeu, leur récente victoire contre le LOSC (1-5) les a vivement requinqué.

Néanmoins, le PSG se présentera ce soir sans plusieurs forces vives, à commencer par Neymar, encore écarté du groupe, qui devrait faire son grand retour contre le Real Madrid mardi. Mais c’est bien au milieu de terrain que Pochettino se voit confronté à un dilemme de taille. Sans Ander Herrera, blessé, Danilo, suspendu, et Idrissa Gueye tout juste revenu de la CAN, le technicien argentin devrait offrir de précieuses minutes au prometteur Dina Ebimbe.

Le Titi de 21 ans, proche d’un départ cet hiver, devrait être aligné aux côtés de Marco Verratti et Georginio Wijnaldum. En défense, Pochettino devrait faire tourner et ménager Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, grandement sollicités depuis le début de saison.

Le SRFC en 4-3-3 ou en 4-4-2 ?

Pour le Stade Rennais, le choc de ce soir aura une saveur particulière. Privé de ses supporters, à causes de débordements en Coupe de France, le club breton gardera sans doute une certaine rancœur contre Paris, aux vues des évènements survenus fin septembre. Pour rappel, un membre du RCK (Roazhon Celtic Kop) avait été agressé par quatre ultras parisiens, qui lui avaient volé la bâche " totem " du club. Cet évènement avait par la suite mené à une grève du RCK pendant plusieurs semaines.

Contre le Paris SG ce soir, Bruno Genesio va opérer quelques choix importants à commencer par le système de jeu. Coutumier du 4-4-2 ces dernières semaines, notamment depuis l’absence de Flavien Tait, le coach rennais pourrait opter pour un 4-3-3 ce soir avec un trident Majer-Martin-Santamaria dans l’entrejeu. À en croire L’Équipe, le norvégien Birger Meling devrait débuter la rencontre sur l’aile gauche de la défense au détriment du jeune Adrien Truffert. Dans les buts, Dogan Alemdar sera de nouveau reconduit, lui qui assurait l’intérim quand Alfred Gomis était à la CAN. Si l’international sénégalais est bien de retour à Rennes, il sera ménagé ce soir, comme l’informe le journaliste Benjamin Quarez sur Twitter.

Compo probable du PSG :

Gardien : K. Navas

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, T. Kehrer, J. Bernat

Milieux de terrain : E. Dina Ebimbe, M. Verratti, G. Wijnaldum

Attaquants : J. Draxler, L. Messi, K. Mbappé

Compo probable du SRFC :

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, N. Aguerd, B. Meling

Milieux de terrain : L. Majer, J. Martin, B. Santamaria

Attaquants : B. Bourigeaud, G. Laborde, M. Terrier