Stade Rennais : Une terrible nouvelle tombe au SRFC avant Paris !

Publié par Thomas le 04 février 2022 à 18:14

À sept jours du choc PSG-SRFC au Parc des Princes, le Stade Rennais a reçu une nouvelle dont il se serait bien passé de la part de la fédération.

SRFC : Rennes lourdement puni par la commission fédérale

Après un début de saison en trombe, marqué par une série folle de 13 matches sans défaite (dont 10 victoires), le Stade Rennais connaît une passe délicate, marquée par une élimination en Coupe de France, et trois défaites en 4 matches de Ligue 1. Si la débâcle contre Nancy (défaite en Coupe de France aux tirs au but) le 2 janvier, est toujours source de maux de tête chez les Bretons, elle devrait l’être encore plus ces prochains jours. Ce vendredi, la Commission Fédérale de Discipline a sanctionné les débordements en tribune survenus contre le club lorrain début janvier, notamment l'usage de fumigènes de la part des supporters Rouge et Noir.

Via un communiqué officiel publié sur ses différents réseaux, le SRFC annonce avoir reçu une double sanction. Une amende " significative " et une interdiction de déplacement au Parc des Princes le 11 février prochain. " Contrarié de ne pas pouvoir compter sur le soutien de ses supporters à Paris et sanctionné par des comportements inadaptés d’une minorité, le Stade Rennais F.C. rappelle que l’usage d’engins pyrotechniques sont interdits dans les stades et passibles d’une amende de 15 000€ et de 3 ans d’emprisonnement ", indique le club breton dans son communiqué.

Une interdiction dans un contexte tendu

Au-delà de l’aspect sportif important que représente ce choc entre le Paris SG et l’actuel 5e de Ligue 1, le match PSG-SRFC était aussi un moment spécial pour les supporters du Roazhon Celtic Kop (RCK). En septembre dernier, quatre supporters parisiens avaient agressé un supporter rennais, membre du RCK et lui avaient dérobé la bâche "totem" du club.

Depuis cet évènement, qui avait par la suite mené à la grève du groupe de supporters, une certaine animosité s'est entretenue entre le Stade Rennes et le PSG. Beaucoup pensent que le déplacement de supporters au Parc des Princes aurait de fait été suspendu sans les incidents survenus contre Nancy, aux vues du contexte pesant autour de la rencontre. Cette semaine, les quatre individus présumés responsables du vol de la bâche et de l’agression du supporter, ont été arrêtés et placés en garde à vue à Rennes.