PSG-Real Madrid : Grosse surprise dans le groupe de Pochettino ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 février 2022 à 21:23

À cinq jours du choc contre Real Madrid, le PSG fait le point sur l’effectif de Mauricio Pochettino. Une surprise se prépare au camp des Loges.

Neymar de retour à l’entraînement collectif

Gravement blessé à Saint-Étienne le 28 novembre dernier, lors de la 15e journée de Ligue 1, Neymar Jr a récemment repris l’entraînement individuel. À quelques jours de la réception du Real Madrid pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, l’international brésilien a participé ce jeudi à la séance collective du Paris Saint-Germain.

Une étape importante, alors que le choc contre les hommes de Carlo Ancelotti se profile. Selon une vidéo publiée par le club de la capitale sur ses réseaux sociaux, Neymar n’était pas le seul à faire son retour, puisque Georginio Wijnaldum, Angel Di Maria et Leandro Paredes étaient aussi présents au Camp des Loges ce jour.

L’ancien milieu de terrain offensif du FC Barcelone est arrivé bien après le reste du groupe parisien contrairement à Angel Di Maria. Après avoir ressenti une gêne au mollet gauche lors de la rencontre face à Lille, l’ailier argentin de 33 ans a effectué son premier entraînement collectif de la semaine.

D’après les informations de RMC Sport, Neymar devrait figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le match contre le Real Madrid, mais il ne devrait pas être titulaire. Présent en conférence de presse cet après-midi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de son numéro 10.

« L’évolution de Neymar est positive, mais il ne sera pas dans le groupe pour demain. Pour Madrid, on verra par la suite (...) Est-ce qu'il peut être lancé mardi sans match au préalable ? Tous les grands joueurs veulent être lancés dans les grandes occasions. Il a l’expérience et la maturité pour pouvoir canaliser ce type de situation et l’utiliser pour donner le meilleur de lui-même pour ce type d'échéances », a déclaré Mauricio Pochettino. Forfait contre le Stade Rennais, vendredi, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, Neymar pourrait bien être présent face aux Madrilènes mardi prochain.

Le point médical avant PSG/Rennes :

- Neymar Jr poursuit sa progression et son travail de reprise en partie avec le groupe et des compléments athlétiques adaptés.

- Sergio Ramos a repris la course aujourd’hui et la suite de son programme sera précisée dans les 48h.

- Ander Herrera continue la progression du travail sur le terrain pour un objectif de reprise avec le groupe dimanche.

- Alexandre Letellier et Édouard Michut poursuivent leur protocole Covid.