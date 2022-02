OL : Grosse surprise dans le groupe lyonnais contre l’OGC Nice

Publié par ALEXIS le 11 février 2022 à 23:53

Peter Bosz a publié une liste de 21 joueurs de l’ OL pour affronter l’OGC Nice, samedi (21h). Une absence de taille est remarquable dans le groupe.

OL : Boateng absent du groupe de Bosz contre l’OGC Nice

L’entraîneur de l’ OL a choisi ses hommes pour défier l’OGC Nice, samedi (21h) au Groupama Stadium, lors de la 24e journée de Ligue 1. À part les blessés et indisponibles, les titulaires habituels sont dans le groupe, sauf Jérôme Boateng. À la surprise générale, ce dernier ne figure pas parmi les joueurs convoqués par Peter Bosz. L’Olympique Lyonnais n’a pas révélé la raison de l’absence du défenseur sur son site internet, comme elle l’a fait pour Jason Denayer, Jeff Reine-Adélaïde et Rayan Cherki (blessé à Monaco et opéré du pied), en reprise ou en soins.

En tout cas le joueur de 33 ans n’est pas suspendu non plus. Selon L’Équipe, il a été écarté. En d’autres termes, l’international allemand (76 sélections, 1 but) est victime du choix fort de l’entraîneur néerlandais qui ne lui fait plus confiance !

Lukeba, Diomandé et Da Silva en défense centrale

Arrivé à l’OL en septembre 2021, libre de tout engament à l’issue de son contrat au Bayern Munich, Jérôme Boateng a été immédiatement titulaire, contrairement à la première recrue estivale des Gones, Damien da Silva (33 ans), lui aussi débarqué librement à Lyon en provenance du Stade Rennais. Vu que Marcelo a été libéré de son contrat et est parti à Bordeaux, et que Denayer n’est pas opérationnel, Peter Bosz a décidé de faire confiance aux jeunes Castello Lukeba (19 ans) et Sinaly Diomandé (20 ans) en défense centrale, avec évidemment Da Silva.

Par ailleurs, Karl Toko Ekambi, de retour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), est aussi disponible. Tout comme Houssem Aouar (de retour de blessure) et les deux recrues d'hiver : Tanguy Ndombele et Romain Faivre.

Le groupe de l’ OL contre l’OGC Nice

Gardien de but : Lopes, Pollersbeck, Bonnevie

Défenseurs : Dubois, Gusto, Da Silva, Diomande, Lukeba, Emerson, Henrique

Milieux de terrain : T. Mendes, Keita, Ndombele, Paqueta, Caqueret, Aouar

Attaquants : Barcola, Dembélé, Faivre, Toko Ekambi, Kadewere