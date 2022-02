OL Mercato : Tanguy Ndombélé évoque déjà un départ de Lyon

Publié par Ange A. le 07 février 2022 à 08:15

De retour à l’Olympique Lyonnais cet hiver sous la forme d’un prêt, Tanguy Ndombélé ne ferme pas la porte à un départ chez un rival.

Tanguy Ndombélé toujours chaud pour le PSG

En galère à Tottenham, Tanguy Ndombélé a effectué son retour à l’Olympique Lyonnais cet hiver. Le milieu de terrain est prêté avec option d’achat à l’OL par les Spurs. À défaut de retourner à Lyon, le milieu de 25 ans pouvait s’engager au Paris Saint-Germain cet hiver. Mas face à sa difficulté de dégraisser son effectif pléthorique, le PSG n’est pas allé au bout de ce dossier. Une décision que respecte l’international tricolore. Interrogé par Julien Maynard, le milieu lyonnais est revenu sur son départ avorté à Paris. Il reste ouvert en cas de proposition du club de la capitale.

« J’étais associé à Paris, il y a eu des discussions. Entre les discussions et l’acte, il y a du chemin. C’était compliqué pour un échange. J’ai écouté et je respecte leur décision. Peut-être que je ne devais pas y aller, que c’est le destin. Après, peut-être à l’avenir, un jour, je ne sais pas », a-t-il confié dans son entretien accordé à Téléfoot diffusé sur TF1.

Des objectifs clairs avec l’OL pour Ndombélé

En attendant d’en savoir plus son avenir, Tanguy Ndombélé est focus sur l’Olympique Lyonnais. Sur le plan personnel, il souhaite retrouver son meilleur niveau après ses galères à Tottenham. Collectivement, il compte terminer sur le podium et remporter la Coupe d’Europe avec l’OL. Les Gones ont réalisé une belle campagne de phase de poules en Ligue Europa, terminant premier de leur groupe. En championnat, Lyon piétine. Le club rhodanien vient d’ailleurs de lâcher trois points contre l’AS Monaco, un concurrent direct dans la course à l’Europe. Tanguy Ndombélé a de nouveau revêtu la tunique lyonnaise samedi lors de la défaite des Gones à Louis II (2-0).