OM : Sauveur contre Metz, Milik lance une pique à Sampaoli

Publié par Ange A. le 14 février 2022 à 00:43

Marseille s’en est remis à Arkadiusz Milik pour venir à bout de Metz. L’attaquant polonais a interpellé Jorge Sampaoli après le match.

Milik sauve l’OM contre le FC Metz

Après la gifle reçue contre l’OGC Nice en Coupe de France (4-1), l’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire ce dimanche. L’OM a signé un court succès sur la pelouse du FC Metz (1-2). Cédric Bakambu a ouvert le score pour les Olympiens en première période (26e). Habib Maïga a permis aux locaux de revenir au score au retour des vestiaires (52e). Remplaçant au coup d’envoi, Arkadiusz Milik a de nouveau endossé le costume de héros pour Marseille. D’un retour acrobatique, le Polonais a permis aux siens de quitter Saint-Symphorien avec les trois points. Sauveur du club phocéen, l’attaquant de 27 ans a savouré ce succès, non pas sans lancer une pique à Jorge Sampaoli.

Milik « ne comprends pas » Sampaoli

L’avant-centre de l’Olympique de Marseille avoue ne pas notamment comprendre les choix de son entraîneur. Avant ce déplacement à Metz, Arkadiusz Milik restait notamment sur un triplé lors du succès renversant de l’OM contre Angers. « Je suis heureux d’avoir marqué et aidé mon équipe à gagner. Les trois points, c’était le plus important, je suis heureux de ça. Il y a des choses que je ne comprends pas [concernant sa non-titularisation], mais je fais mon boulot ! On doit continuer à travailler. Ce but ? Je suis très content, c’est un très beau but », a confié le Polonais au micro d’Amazon Prime.

Grâce à ce succès, l’Olympique de Marseille conforte sa place de dauphin du PSG. L’OM compte désormais 4 points d’avance sur l’OGC Nice (3e), défait par Lyon (2-0). Pour sa prochaine sortie, le club phocéen reçoit Qarabag en Conference League. Reste plus qu’à savoir quel sort va réserver Jorge Sampaoli à Arkadiusz Milik.