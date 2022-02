ASSE Mercato : Les regrets d'un buteur recalé par les Verts

Publié par Ange A. le 14 février 2022 à 08:15

Le derby entre l’ ASSE et Clermont était l’occasion de retrouvailles pour Lucas da Cunha. Lequel est revenu sur son transfert avorté.

Lucas da Cunha recalé par l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne se porte mieux en championnat. Dimanche, l’ ASSE a signé une troisième victoire de rang en Ligue 1 Uber Eats contre Clermont (2-1). Menés à la mi-temps, les Verts sont parvenus à renverser leurs rivaux auvergnats au retour des vestiaires. Cette rencontre était particulière pour Lucas da Cunha. L’attaquant clermontois était proche de signer en faveur de Saint-Étienne dans le passé. « Très jeune, j’ai été vite repéré par Saint-Étienne et je suis allé énormément de fois là-bas pour faire des entraînements. Jusqu’au moment où on m’a dit : "Ça s’arrête là pour toi, il n’y aura pas de suite à ce niveau-là" », a déploré le joueur prêté par l’OGC Nice en conférence de presse selon les propos relayés par Poteaux Carrés.

Un nouvel appel à l’endroit des Verts

L’ailier de 20 ans nourrit des regrets après son passage manqué à l’AS Saint-Étienne. Il reste néanmoins un grand fan de l’ ASSE. « C’était un regret pour moi car c’était un club proche de la maison et ça, c’est l’idéal étant jeune. Je suis supporteur de loin des Verts », a-t-il poursuivi. Après son échec à l’ ASSE, Lucas da Cunha a su rebondir chez les jeunes du Stade Rennais. Passé pro au SRFC, il a quitté le club breton pour Nice en 2020 contre 1 million d’euros. Prêté aux Suisses de Lausanne-Sport lors de sa première saison, il a rejoint Clermont cet hiver. Il compte un but (contre le Stade Rennais) depuis sa signature chez le promu.