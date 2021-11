ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne peut regretter une pépite de Nice

Publié par ALEXIS le 04 novembre 2021 à 17:15

Un jeune joueur talentueux et prometteur de l’OGC Nice pourrait laisser des regrets à l’ ASSE qui l’avait mis à l’essai, puis laissé filer.

L' ASSE est passée à côté de Lucas Da Cunha

Formé au Stade Rennais, Lucas Da Cunha avait eu la possibilité d’intégrer l’Académie de l’ ASSE. Il avait effectué un essai au centre de formation du club ligérien. Mais son test ne s'était pas avéré concluant aux yeux des recruteurs stéphanois. À la grande déception du jeune ailier gauche et sa famille, supporters de l’AS Saint-Étienne.

C’est ainsi que Lucas Da Cunha a filé à Rennes où il a parachevé sa formation entre 2016 et 2019. Transféré du SRFC à l’OGC Nice pour un million d’euros fin septembre 2020, le joueur de 20 ans commence à avoir du temps de jeu sous les ordres de Christophe Galtier. Ce dernier l’a déjà aligné 3 fois d’entrée de jeu en 7 apparitions en Ligue 1. Et pour laisser un peu plus de regrets aux Verts, le natif de Roanne avait délivré une passe décisive face à l' ASSE battue (3-0), lors de la 8e journée du championnat.

Galtier satisfait des débuts du jeune ailier

La pépite ratée par l’ ASSE donne satisfaction au nouveau coach niçois. « Lucas a fait une bonne entrée lors de notre victoire contre Lyon (3-2) et une bonne heure face à l'OM (1-1). Ce n'est pas le fruit du hasard, j'ai confiance en lui. Sa vision du jeu et son pied gauche sont des atouts, mais il n'y a pas que ça », a apprécié le coach du Gym. Pour mémoire, Lucas Da Cunha a signé son premier contrat professionnel à 16 ans en décembre 2017, au Stade Rennais. Il avait été champion de France avec les U17 du club breton en 2017-2018. Il a fait l’objet d’un intérêt de Borussia Dortmund un temps, mais il a préféré poursuivre sa progression en France.