OL Mercato : Retour d'Alexandre Lacazette à Lyon, c’est validé

Publié par ALEXIS le 14 février 2022 à 08:45

À l’ OL, la direction travaille pour le retour d’Alexandre Lacazette à Lyon. Deux légendes du club rhodanien valident l’option de l’attaquant d’Arsenal.

OL Mercato : L' Olympique Lyonnais travaille au retour de Lacazette

L’ OL a fait revenir Tanguy Ndombele à Lyon pendant le mercato hivernal. L’ancien milieu de terrain est prêté par Tottenham pour six mois sans option d’achat. Alexandre Lacazette, ancien buteur de l’Olympique Lyonnais, est aussi sollicité pour un retour aux sources. Mais contrairement à Ndombele, l’avant-centre d’Arsenal devrait revenir dans son club formateur, librement, car son contrat à Londres prend fin le 30 juin 2022.

Jean-Michel Aulas a confirmé la piste Lacazette. « Nous ferons tous les efforts possibles. Cela fait partie des idées directrices que Bruno Cheyrou (directeur du recrutement à l’ OL) a amenées et qui nous paraissent importantes », avait-il indiqué. Directeur du football, Vincent Ponsot avait déclaré, en marge de la présentation des recrues hivernales Romain Faivre et Tanguy Ndombele : « c’est un joueur qui nous intéresse pour tout ce qu'il a représenté ici. Nous constatons toute la maturité qu'il a pu prendre et il est quelqu'un avec qui le club est resté en contact ».

Lacombe et Di Nallo, séduis par l'idée du retour du Tricolore à Lyon

Il n’y a donc plus de doute, le club rhodanien cherche à récupérer l’avant-centre Tricolore gratuitement à l’issue de son contrat à Arsenal. L’idée séduit deux figures emblématiques de la maison lyonnaise. Bernard Lacombe (69 ans) est emballé par le possible retour d’Alexandre Lacazette, un joueur qu’il a vu grandir et progresser à Lyon. « Je serais très content qu’il revienne. C’est un joueur apprécié des supporters qui a marqué les esprits », a souligné l’ancien conseiller de Jean-Michel Aulas, dans Le Parisien.

L’idée de faire revenir l’attaquant d’Arsenal entre Rhône et Saône plait aussi à Fleury Di Nallo, meilleur buteur de l'histoire de l’ OL (avec 222 buts). Mais il n’écarte pas de le voir choisir une autre destination que la Ligue 1. « S’il a envie de terminer sa carrière à l’ OL, il va revenir. Il n’y a que lui qui peut décider. Après, si un grand club en Angleterre, en Italie ou même en Espagne est intéressé pour le recruter, à sa place j’irai sans hésiter », a déclaré la légende de 78 ans.