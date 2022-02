OL Mercato : Aulas prépare un coup prodigieux en attaque à Lyon

Publié par JEAN-LUC D le 11 février 2022 à 13:23

Le mercato de l' OL pourrait s’emballer à l’issue de la saison. Jean-Michel Aulas préparerait un contrat pour attirer une pointure en attaque.

OL Mercato : Lyon envisage le retour d'Alexandre Lacazette

Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais envisagent bel et bien le retour d’Alexandre Lacazette. Transféré à Arsenal en juillet 2017 contre un chèque de 53 millions d’euros, l’attaquant de 30 ans arrive au bout de son engagement avec les Gunners le 30 juin prochain. Et les dirigeants du club londonien ne comptent pas lui proposer de parapher un nouveau bail. À la recherche d’un avant-centre pour la saison prochaine, l’ OL aimerait bien rapatrier son ancien buteur.

« C’est un joueur qui nous intéresse pour tout ce qu'il a représenté ici. Nous constatons toute la maturité qu'il a pu prendre et il est quelqu'un avec qui le club est resté en contact », a déclaré Vincent Ponsot, le directeur du football du club rhodanien, en marge de la présentation des recrues hivernales Romain Faivre et Tanguy Ndombele.

De son côté, le patron des Gones a renchéri en assurant : « Nous ferons tous les efforts possibles. Cela fait partie des idées directrices que Bruno Cheyrou a amenées et qui nous paraissent importantes. » Libre de tout contrat en juin prochain, Alexandre Lacazette pourrait ainsi faire son retour en Ligue 1. D’ailleurs, les dirigeants lyonnais seraient déjà en train de préparer le terrain dans ce sens.

Ça se confirme pour Lacazette à Lyon

Après cinq saisons bien remplies en Premier League, Alexandre Lacazette pourrait quitter les rangs d’Arsenal au prochain mercato estival. D’après les informations du média ESPN, Jean-Michel Aulas et les décideurs de l’Olympique Lyonnais prépareraient un très gros contrat comportant un salaire à la hauteur du joueur.

Conscient de la grosse concurrence à laquelle il devra faire face sur ce dossier, l’ OL serait également prêt à lui offrir une belle prime à la signature et des bonus afin de convaincre l’ancien coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang de revenir dans le Rhône. Reste maintenant à savoir si le natif de Lyon est intéressé par un retour aux sources. Le mercato de l' OL s’annonce donc animé dans les mois à venir.