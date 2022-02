ASSE : Après la série de victoires, un cadre des Verts temporise !

Publié par ALEXIS le 14 février 2022 à 10:15

L’ ASSE n’est plus 20e après sa victoire sur Clermont, dimanche. Cependant, il n’y a pas lieu de s’enflammer pour l’instant selon Timothée Kolodziejczak.

ASSE : Une précieuse victoire à Clermont qui fait rebondir les Verts

L’ ASSE a signé une précieuse victoire en Ligue 1, face à Clermont Foot (2-1), dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès acquis au stade Gabriel-Montpied, le troisième consécutif des Verts, ils ne sont plus la lanterne rouge du championnat. L’équipe de Pascal Dupraz est désormais 18e avec 21 points, en passant devant les Girondins de Bordeaux et le FC Metz (20 points). Mieux, l’AS Saint-Étienne a le même nombre de points que deux concurrents directs dans la course au maintien dans l’élite : le FC Lorient (17e) et l’ES Troyes AC (16e).

Avant d’affronter le RC Strasbourg, dimanche prochain au stade Geoffroy-Guichard, l’équipe de Pascal Dupraz peut se réjouir d’avoir renversé les Clermontois grâce à des buts de Mahdi Camara (1-1, 71e) et Timothée Kolodziejczak (2-1, 82e). « Je suis content, content pour l’équipe surtout. Ça fait quelque temps qu’on est bien. On a été menés, contre Montpellier aussi, mais au mental, avec la qualité des joueurs qu’on a et avec les entrants qui font de bonnes entrées aussi, on gagne des matchs et c’est important pour la suite », a réagi ce dernier.

Kolodziejczak : « On n'est pas encore sauvés »

Toutefois, le défenseur stéphanois estime que ce n’est pas encore le moment de s’enflammer, car l’ ASSE n’est pas encore assurée du maintien dans l’élite. « Il reste des matchs (14), on n'est pas encore sauvés », a-t-il rappelé après la victoire face à Clermont. « On a trois victoires d’affilée, mais il ne faudra pas oublier ce qu’on a vécu depuis le début de saison. On ne veut pas retourner à cette dernière place, donc on va continuer à bosser, garder le même état d’esprit et ne pas s’enflammer. On a que des finales jusqu’à mi-mai, à nous de rester professionnels et de continuer à travailler », a recommandé Timothée Kolodziejczak.