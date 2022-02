Bordeaux : Relégation, Guilavogui tire la sonnette d'alarme

Publié par ALEXIS le 14 février 2022 à 12:27

Bordeaux est dernier de Ligue 1 après sa défaite à Lens (3-2). Recrue hivernale, Josuha Guilavogui a alerté le groupe des Girondins sur la menace de la relégation.

Bordeaux va plus mal avec ses recrues et son coach intérimaire

Bordeaux s’est renforcé cet hiver afin de se sortir de la zone rouge de relégation en Ligue 2. La direction du club au scapulaire a même limogé son entraîneur Vladimir Petkovic, au profit de Jaroslav Plasil, qui assure l’intérim en en attendant la nomination d’un nouveau coach, très probablement David Guion. Malgré ces changements, les Girondins se sont enfoncés. Ils sont désormais 20e après deux défaites consécutives. La première contre le Stade de Reims à Auguste-Delaune (5-0) et la seconde, dimanche face au RC Lens (3-2) au stade Bollaert.

Deux recrues de janvier, Josuha Guilavogui (milieu de terrain) et Anel Ahmedhodzic (défenseur central) étaient titulaires lors de deux revers et ont joué en entier les deux matches perdus. Quant au troisième renfort, Marcelo (arrière central), il a pris part au match contre le RCL. Comme quoi, rien ne va toujours pas au FCGB avec ses renforts et son coach intérimaire.

La recrue Guilavogui lance une grosse alerte

À l’issue de la défaite à Lens, Josuha Guilavogui a lancé une alerte. Selon lui, encaisser 8 buts en deux matches, ce n’est pas rassurant dans la course pour le maintien en Ligue 1. « Si, à chaque fois, on prend 3 ou 5 buts, ça va être compliqué de gagner un match. Si on veut acquérir le maintien, ça passe par des matchs sans encaisser des buts », a-t-il prévenu dans ses propos d’après-match. Notons que Bordeaux était mené (3-0) à la pause par le RCL, avant de réagir en deuxième période en marquant 2 buts par Alberth Elis et Ui-jo Hwang. Dans son commentaire sur cette défaite, le joueur débarqué du VfL Wolfsburg a noté des erreurs qui ont coûté cher aux Marine et Blanc.

« On fait ses petites erreurs qui font que l’on prend des buts. En ce moment, chaque première frappe de l’adversaire, ça fait but ! Aujourd’hui, à la fin de ce match, nous sommes derniers du championnat. […] On était venu avec de meilleures intentions. On a montré un beau visage, mais un beau visage sans point, ça ne rapporte rien », a-t-il déploré, avant de faire la proposition suivante, pour remonter au classement : « Il faut travailler défensivement et surtout faire bloc. »