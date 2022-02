Bordeaux Mercato : La sentence est tombée pour Vladimir Petkovic !

Publié par Timothée Jean le 07 février 2022 à 16:15

Toujours 19e de Ligue 1, Vladimir Petkovic n’a pas résisté à la terrible défaite des Girondins de Bordeaux face au Stade de Reims (5-0). Il a été mis à pied.

Bordeaux Mercato : Petkovic mis à pied par sa direction

Le week-end fut catastrophique pour les Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire a subi une lourde défaite face au Stade de Reims (5-0) dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Suite à ce naufrage collectif, la direction de Girondins a décidé de réagir. Selon les informations de Sud-Ouest, l’entraîneur Vladimir Petkovic a été mis à pied par ses dirigeants au même titre que son adjoint Antonio Manicone.

Il faut dire que le bilan du technicien suisse, depuis son arrivée sur le banc des Girondins de Bordeaux, est décevant. Sous ses ordres, les Marine et Blanc ont enchaîné des contre-performances et sont désormais relégables (19e de Ligue 1) après 23 journées. Avec plus de 58 buts encaissés, les Girondins de Bordeaux ont la plus mauvaise défense du championnat. Et le niveau de jeu trop faible souvent affiché par l'équipe bordelaise depuis le début de cette saison a fini par coûter la place à Vladimir Petkovic. Ce dernier sera donc resté sur le banc bordelais à peine plus d'un six mois pour son premier poste en Ligue 1.

Qui pour succéder à Vladimir Petkovic ?

L’aventure bordelaise s’arrête donc là pour Vladimir Petkovic, même si aucune officialisation n’est encore tombée. Pour rappel, l’ancien sélectionneur de la Suisse avait été nommé en juillet dernier pour relancer l’équipe bordelaise, en vain. Après 23 journées, les Marine et Blanc pointent toujours dans la zone de relégation.

Un nouveau changement d'entraîneur s'apprête donc à être opéré au FCGB pour tenter de remonter la pente. Reste à savoir qui sera le successeur de Petkovic. Plusieurs noms circulent dans la presse. Ceux de Thierry Henry ou encore Rudi Garcia sont annoncés sur le banc bordelais pour la suite de la saison.