OM : Une lourde sanction infligée à Alvaro Gonzalez ?

Publié par Timothée Jean le 14 février 2022 à 20:07

Le défenseur Alvaro Gonzalez, qui s’était plaint de son traitement à l’ OM, risque d’être lourdement sanctionné par ses dirigeants.

OM : Grosse amende pour Alvaro Gonzalez après ses déclarations ?

Il aurait sans doute mieux fait de s’abstenir. Relégué sur le banc de touche cette saison à l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez ne cache plus son mécontentement. Dans une récente interview accordée au journal AS, le défenseur central espagnol s’est plaint de son traitement à l' OM, tout en pointant du doigt ses dirigeants.

Alors qu’il a prolongé son contrat avec l’ OM jusqu’en juin 2025, Alvaro Gonzalez ne s’attendait pas à vivre une telle situation durant cette saison. Ses relations avec son entraîneur Jorge Sampaoli sont de plus en plus fraîches et il a été invité par sa direction à partir dès cet hiver, s’il souhaitait bénéficier de plus de temps de jeu en cette seconde partie de saison. De quoi le rendre un peu plus malheureux à Marseille. Alvaro Gonzalez a alors vivement critiqué ses dirigeants qui ont commencé à le « rabaisser d’une manière incompréhensible ». Une sortie médiatique qui n'a pas plu au président de l’ OM, Pablo Longoria, qui l’a convoqué pour s'expliquer. Et si le défenseur espagnol a répondu que ses propos ne correspondaient pas à ce qu'il voulait en réalité dire, sa sortie médiatique ne devrait pas rester impunie.

L’ancien joueur de Villarreal risque de subir une lourde sanction de la part de la direction de Marseille. « On a trouvé une solution, mais à l’ OM, on règle les problèmes à l’intérieur », a rappelé Pablo Longoria à Prime Video. Alors quelle sera la nature de cette sanction ? Une forte amende est envisagée à Marseille, mais l’idée de l’écarter temporairement du groupe n’est pas à exclure.

Vers une fin de saison pénible pour Alvaro Gonzalez

En difficulté depuis l’entame de la saison, Alvaro Gonzalez n’a pas vraiment arrangé son cas à Marseille. Il devrait voir son temps de jeu chuter de façon considérable en seconde partie de saison. L’Espagnol n’a disputé 6 rencontres de Ligue 1 cette saison. Reste à voir si les tensions baisseront entre le joueur et ses dirigeants. Premiers éléments de réponses, jeudi prochain avec la réception de Qarabag en Ligue Europa Conférence (21h).