Chelsea Mercato : Deux internationaux se rapprochent des Blues !

Publié par Thomas le 14 février 2022 à 13:07

Auteur d'une saison 2020/2021 exceptionnelle, Chelsea prévoit de mettre le paquet cet été et pense à deux internationaux français.

Chelsea : Tuchel veut révolutionner son effectif

Tout juste vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs (2-1 contre Palmeiras), Chelsea poursuit son parcours remarquable, après déjà une Supercoupe de l’UEFA et une Ligue des Champions remportées la saison dernière. Plutôt discret cette saison en termes d’arrivées, le club londonien, actuellement 3e de Premier League, compte bien passer à l’action cet été, en menant un mercato ambitieux. Alors que les deux recrues phares du dernier mercato estival (Romelu Lukaku et Saul) peinent à convaincre à Stamford Bridge, Thomas Tuchel se serait vu offrir une enveloppe colossale de la part de ses dirigeants pour révolutionner l’effectif des Blues.

À en croire The Telegraph, Chelsea serait prêt à dépenser pas moins de 200 millionsd’euros l’été prochain orientant son mercato vers des jeunes joueurs à forts potentiels. Et justement, l’ancien coach du PSG aurait d’ores et déjà dressé sa short-list des priorités de recrutement au mois de juillet, une liste où figurent deux grands espoirs français. D’après le média britannique, Chelsea souhaiterait mettre les bouchées doubles lors du prochain mercato pour recruter Jules Koundé, que le club anglais supervise depuis plus d’un an maintenant.

Déjà tout proche de rallier les champions d’Europe l’été dernier, le défenseur central de 23 ans avait été bloqué au dernier moment par son club du FC Séville, une situation qu’il avait d’ailleurs très mal digérée. Estimé à 60 millionsd’euros sur le marché, l’ancien bordelais est plus que jamais proche de rallier l’écurie londonienne, où un contrat XXL l’attendrait.

Koudé et Tchouaméni attendus cet été

Seulement, le Sévillan ne serait pas l’unique international français pisté par Thomas Tuchel. L’ancien coach du PSG rêve également d’Aurélien Tchouaméni, dont le départ de l’AS Monaco à la fin de la saison est quasi acté. Véritable révélation cette saison sur le Rocher, le milieu de terrain de 22 ans est également l’une des priorités du Real Madrid. Si la bataille s’annonce rude pour Chelsea dans le dossier, le club anglais pourrait offrir un salaire défiant toute concurrence à l’ancien girondin.