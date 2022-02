PSG-Real Madrid : La décision est tombée pour Karim Benzema !

Publié par JEAN-LUC D le 15 février 2022 à 07:07

Incertain, Karim Benzema est dans le groupe du Real Madrid contre le PSG. L’attaquant madrilène serait désormais fixé sur son sort pour le match.

Real Madrid : Benzema donne de ses nouvelles

Présent en conférence de presse à la veille du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Karim Benzema a laissé planer le mystère sur sa présence comme titulaire au Parc des Princes. Expliquant toutefois attendre la dernière séance d’entraînement des hommes de Carlo Ancelotti pour connaître le verdict du staff médical.

« Il y a eu beaucoup d’heures de travail. Je me sens beaucoup mieux. Maintenant, nous avons une séance d’entraînement pour voir comment je me sens et voir si je peux jouer. Je me sens bien, mais j’ai besoin de plus de sensations sur le terrain. J’ai énormément récupéré, je dois avoir des sensations sur le terrain. Nous verrons à l’entraînement, je suis à 100 % dans ma tête.

Et puis nous déciderons. Aujourd’hui, je suis prêt. Je dois voir sur le terrain, mais je suis là pour aider mon équipe, c’est un grand match. Si je joue, je donnerai tout », a déclaré l’international français de 34 ans. Aux dernières nouvelles, Carlo Ancelotti et le staff madrilène auraient tranché pour leur numéro 9.

Karim Benzema titulaire contre le PSG ?

Incertain à cause d’une blessure à la cuisse contractée le 23 janvier contre Elche, Karim Benzema devait tester ses sensations à l’entraînement ce lundi soir. En fonction de cette séance, l’attaquant du Real Madrid devait décider, avec son entraîneur et le staff médical, s’il pouvait disputer le choc contre le Paris Saint-Germain, mardi à 21h.

Selon les toutes dernières informations du quotidien Marca, l’ancien avant-centre de l’Olympique Lyonnais a effectué l’intégralité de l’entraînement collectif ce soir. Invité du Canal+ Sport, le journaliste espagnol Pablo Polo Santias rapporte que les médecins du Real Madrid ont donné leur feu vert pour l’entrée sur le terrain de Karim Benzema, demain soir.

« La présence de Benzema en conférence de presse, c’est parce que le Real Madrid voulait montrer que Karim était prêt pour le match. Je viens d’apprendre que le test physique fait ce lundi soir au Parc des Princes a été positif à l’entraînement. Dans Marca, nous le mettrons dans le onze de départ dans notre journal de mardi », a-t-il expliqué. Mauricio Pochettino et le PSG sont donc prévenus !