OM Mercato : Surprise à Marseille, Jorge Sampaoli licencié ?

15 février 2022

Ces dernières semaines, Jorge Sampaoli est de plus en plus critiqué pour ses choix tactiques. Suffisant pour le voir partir de l’OM bientôt ?

Longoria prié de se séparer de Jorge Sampaoli

Malgré une victoire à l’arrachée face au FC Metz (2-1), les choix tactiques de Jorge Sampaoli ont une nouvelle fois été mis en cause. Surtout après le coup de gueule du sauveur marseillais Arkadiusz Milik qui ne comprend pas son utilisation par son entraîneur. Pour le consultant de RMC Kevin Diaz, Pablo Longoria doit rapidement réagir.

« Il y a des fois où Sampaoli, j’espère qu’il sera noté 2/10 dans L’Équipe, car ce n’est plus possible. Guendouzi et Payet ne sont pas bons, car le football se joue à 11. Payet n’a pas été économisé. Pape Gueye et Bamba Dieng rentrent de la CAN et sont titulaires. Milik sort d’un triplé et est sur le banc ! Under, pourquoi il ne joue pas ? Je ne comprends pas ! Il créé un poste de milieu de terrain à Lirola c’est incompréhensible », s’est agacé l’ancien attaquant français. Comme lui, d’autres voix s’élèvent de plus en plus pour alerter la direction de l’OM sur les errements tactiques de Sampaoli.

OM Mercato : Sampaoli en danger à Marseille ?

Depuis le naufrage marseillais contre l’OGC Nice en Coupe de France (1-4), Jorge Sampaoli semble sur une chaise éjectable à l’OM. S’il n’est pas encore forcément en danger à l’ Olympique de Marseille, force est de constater que le technicien argentin commence à agacer sérieusement les supporters et certains observateurs du foot marseillais pour ses mauvais choix tactiques.

Déjà jeudi dernier, le quotidien régional La Provence avait employé des mots assez forts, tout en évoquant la gronde naissante des supporters de l’OM, pour parler de l’ancien coach du FC Séville. Nommé en mars 2021 après la démission d’André Villas-Boas, Sampaoli dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023.

Et avec le classement actuel de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 (2e derrière le PSG), il ne semble pas être menacé à son poste, mais si la situation reste telle et que le club finit par louper une place européenne en fin de saison, Pablo Longoria pourrait bien se poser des questions sur l’avenir de l’homme de 61 ans.