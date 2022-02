PSG Mercato : 50M€, Al-Khelaïfi vise un défenseur du Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 15 février 2022 à 15:16

Si le Real Madrid fait le forcing pour Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, viserait également un élément du club madrilène.

Le PSG prêt à foncer sur Ferland Mendy ?

Les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent recruter un nouveau joueur en défense lors du prochain mercato estival. Alors que Layvin Kurzawa n’est plus dans les plans de Mauricio Pochettino et que Juan Bernat peine toujours à retrouver son meilleur niveau depuis sa blessure longue durée, le club de la capitale aimerait faire venir un nouvel arrière gauche capable de concurrencer ou d'être titulaire devant le jeune Nuno Mendes.

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seraient ainsi intéressés par le profil d’un joueur du Real Madrid. En effet, d’après les informations relayées ce mardi par le journal El Nacional, le vice-champion de France en titre en pincerait pour Ferland Mendy. Débarqué en juillet 2019 en provenance de l’Olympique Lyonnais contre une enveloppe de 48 millions d’euros, l’international français est aujourd’hui un cadre au sein de l’effectif madrilène où il a réussi à envoyer le vétéran Marcelo sur le banc.

Le média catalan explique notamment que Ferland Mendy est suivi de longue date par le PSG, son club formateur, aux yeux duquel il représente un milieu entre la solidité défensive et l’apport offensif. Même si le Real Madrid n’est pas forcément vendeur, le Paris SG serait prêt à signer un chèque de 50 millions d’euros pour rapatrier le natif de Meulan-en-Yvelines, à en croire le média ibérique. Cependant, l’affaire serait encore très loin d’être bouclée.

PSG Mercato : Mendy intéressé par un retour en France ?

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Ferland Mendy pourrait être l’un des tubes de l’été 2022. En plus du Paris Saint-Germain, plusieurs autres clubs anglais et italiens sont déjà positionnés pour le récupérer en cas de transfert. El Nacional rapporte que l’été dernier, Florentino Pérez et les siens ont refusé une proposition de 40 millions d’euros de Chelsea pour l’ancien défenseur de l’OL. Toujours selon la même source, le président de la Maison-Blanche pourrait accepter le deal avec son homologue parisien. Carlo Ancelotti ambitionnant de faire revenir l’ancien défenseur des Merengues, Sergio Reguillon, transféré à Tottenham en septembre 2020 pour 30 millions d’euros.