Real Madrid Mercato : Les Merengues à la lutte pour un Titi parisien

Publié par Thomas le 15 février 2022 à 16:16

Dans l'optique de renforcer son secteur offensif, le Real Madrid se serait positionné sur un joueur formé au PSG, qui fait sensation en Europe.

Real Madrid Mercato : Nkunku ciblé par les Madrilènes

Parti par la petite porte du Paris Saint-Germain lors de l’été 2019, Christopher Nkunku s’est hissé depuis plusieurs mois comme l’un des joueurs les plus en vue d’Europe. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le RB Leipzig, le milieu offensif français fait grandement parler de lui au-delà des frontières allemandes, où sa cote ne cesse d’augmenter jour après jour. Auteur de 7 buts en 6 rencontres de Ligue des Champions, mais aussi de 11 buts et 7 passes décisives en Bundesliga, le Titi parisien a franchi un pas de géant cette saison dans sa carrière et prétend désormais à une place chez les plus grands cadors européens.

Et justement, à en croire le site Fichajes, Christopher Nkunku serait ni plus ni moins dans les plans de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Le club espagnol, qui rêve de Kylian Mbappé depuis des années, pourrait également signer un autre Parisien de naissance lors du prochain mercato. Selon le média espagnol, le Real Madrid souhaiterait profiter des bonnes relations entre l’agent du joueur, Pini Zahavi et Florentino Pérez, pour mener à bien l’opération.

La source précise que cette arrivée pourrait s’activer en plan B, en cas d’échec dans le dossier Corentin Tolisso, lui aussi très prisé par les Merengues. Cependant, le Real Madrid ne serait pas le seul club à lorgné Christopher Nkunku, une autre écurie outre-Manche serait elle aussi sur le coup.

Man United, favori pour enrôler le joyau tricolore

Si l’intérêt du Real pour Nkunku est bien réel, le milieu de 24 ans est également l’objectif de Ralf Rangnick à Manchester United. Les Red Devils auraient récemment coché le nom du joueur du RB Leipzig pour une arrivée cet été. Selon Mark Ogden de la chaîne ESPN, le club anglais ferait même de Nkunku sa priorité estivale au poste de milieu offensif. Les bonnes relations entre Rangnick et Leipzig (club où le coach allemand a entraîné de 2015 à 2019) ferait des Mancuniens les grands favoris sur le dossier.