PSG-Real Madrid : Al-Khelaïfi fait fuiter la compo du Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 15 février 2022 à 19:46

À quelques heures du choc contre le Real Madrid, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a livré un indice sur la compo de son équipe.

Neymar remplaçant pour PSG/Real Madrid

Après Mauricio Pochettino, qui a annoncé en conférence de presse lundi après-midi que les internationaux sénégalais Idrissa Gueye et Abdou Diallo allaient débuter sur le banc ce soir contre le Real Madrid, c’est au tour du président du Paris Saint-Germain de livrer des indices sur l’équipe de départ de l’équipe parisienne.

Interrogé par Canal+, Nasser Al-Khelaïfi a publiquement annoncé que Neymar n’allait pas débuter la rencontre face aux hommes de Carlo Ancelotti. « Il va mieux, il va beaucoup mieux. Aujourd’hui, il débutera sur le banc, mais il se sent beaucoup mieux », a notamment déclaré l’homme d’affaires qatari.

Mauricio Pochettino a donc pris la décision de ménager l’international brésilien de 30 ans. Neymar pourrait toutefois entrer en cours de match selon la physionomie de la rencontre. Une décision courageuse de l’entraîneur parisien vu le manque de rythme de l’ancien milieu de terrain offensif du FC Barcelone.

Blessé depuis le 28 novembre à Saint-Étienne, le numéro 10 du Paris SG sera donc bel et bien au Parc des Princes avec ses partenaires. Pour le reste de la composition officielle du PSG, Al-Khelaïfi n’a laissé filtrer aucune autre information. Mais le seul doute se trouve désormais au poste de gardien de but entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

Et selon les toutes dernières indiscrétions lâchées par L’Équipe, c’est le portier international italien de 22 ans qui gardera les cages du Paris Saint-Germain ce soir. Mauricio Pochettino l’a préféré à l’ancien madrilène, Keylor Navas. Donnarumma jouera donc son quatrième match de la saison en Ligue des Champions. Comme annoncé, Sergio Ramos ne fait pas partie du groupe du PSG et n'effectuera donc pas ses retrouvailles avec son ancien club.

Blessé à une cuisse contre Elche (2-2), le 23 janvier dernier, Karim Benzema pourrait faire son retour dans le onze du Real Madrid face à la bande à Kylian Mbappé, au Parc des Princes. Aux dernières nouvelles, le journal Marca révèle que Carlo Ancelotti a pris la décision de l’aligner d’entrée de jeu ce soir, après trois semaines sans jouer. Pour le reste, l’entraîneur madrilène dispose d'un groupe au complet avec le retour également du latéral gauche Ferland Mendy.

La composition probable du PSG :

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Messi, Mbappé.

Le onze de départ du Real Madrid :

Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius.