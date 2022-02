PSG : Le verdict est tombé pour Neymar contre le Real Madrid !

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2022 à 19:25

À une semaine du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, la situation de Neymar devient plus claire.

Mauricio Pochettino privé de Neymar contre le Real Madrid

À désormais une semaine du choc tant attendu contre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain entre dans une phase critique. Alors qu'il est censé continuer sa reprise progressive cette semaine, Neymar pourrait finalement être trop juste pour tenir sa place face aux hommes de Carlo Ancelotti, le mardi prochain. D’après les informations recueillies par le journal L’Équipe, la titularisation de l’international brésilien le 15 février au Parc des Princes est de plus en plus incertaine.

En phase de reprise, le milieu offensif de 30 ans serait à court de forme pour être lancé dans un tel choc européen. Même son de cloche pour l’attaquant argentin Mauro Icardi qui ne devrait pas non plus être apte pour affronter les Merengues. Cependant, Mauricio Pochettino pourrait bel et bien compter sur Angel Di Maria, qui devrait toutefois manquer la réception du Stade Rennais, vendredi, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1.

Neymar même pas dans le groupe du PSG contre Rennes

Blessé le 28 novembre dernier lors de la victoire du PSG sur la pelouse de l’ASSE (3-1), Neymar va donc encore patienter avant de faire son retour en match officiel. Si le club de la capitale avait tablé sur une guérison entre six à huit semaines, l’indisponibilité de la star brésilienne a été plus longue que prévu. Son hygiène de vie a d’ailleurs été pointée du doigt, cet hiver, certains considérant qu’elle ne lui a pas permis de récupérer correctement.

S'ils étaient au repos lundi, au lendemain de leur victoire contre Lille OSC, les joueurs parisiens, Neymar compris, ont repris l'entraînement ce matin. Selon le journaliste Bruno Salomon de France Bleu Paris, Sergio Ramos (touché au mollet) et Ander Herrera (touché à la cuisse) sont restés en salle avec Neymar qui, après avoir effectué une partie de son travail en individuel, est allé rejoindre le groupe.

La course contre la montre continue pour le Brésilien qui espère toujours faire son retour à la compétition dès vendredi pour ensuite figurer dans le groupe en C1. Mais à en croire L'Équipe, le partenaire de Lionel Messi a « peu de chances » d'être dans le groupe pour la réception du Stade Rennais dans trois jours seulement. Une mauvaise nouvelle pour le club comme pour le joueur.