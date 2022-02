OM Mercato : Un attaquant de Marseille répond cash au PSG !

Publié par Timothée Jean le 16 février 2022 à 10:06

Annoncé ces dernières heures dans le collimateur du PSG, l’attaquant de l’ OM, Cengiz Ünder, a mis fin à la grosse rumeur sur son avenir.

Suite au départ de Florian Thauvin, la direction de l’Olympique de Marseille s’est activée pour faire venir un nouvel ailier lors du dernier mercato estival. Les dirigeants de l’ OM ont frappé un très joli coup du côté de l’Italie en signant Cengiz Ünder. L’international turc a rejoint le club phocéen en provenance de l’AS Rome et n’a pas tardé à s’imposer au sein de l’effectif marseillais.

Capable d’évoluer sur le côté droit ou dans un rôle de deuxième attaquant axial, Cengiz Ünder est aujourd’hui l’un des joueurs les plus décisifs de l’ OM avec 9 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des performances qui ne passent pas inaperçues. Mais s’il est ciblé par les dirigeants du Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato, l’ailier turc ne semble pas du tout pressé de quitter l'Olympique de Marseille.

Prêté par l’AS Rome avec option d’achat, l’attaquant de 24 ans ne songe pas à un départ et espère s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille. « Comme je l’ai dit, l’OM est dorénavant ma famille. Et pour ma famille, je peux tout faire (…) Je me sens très bien ici et j’espère que ça va durer le plus longtemps possible et j’y crois. On a une très bonne ambiance familiale », a-t-il confié dans une interview accordée à Objectif Match. Le PSG et Leonardo sont donc prévenus.

L'OM n’a pas l’intention de perdre son attaquant

Arrivé cet été à Marseille, Cengiz Ünder a connu une adaptation express sous ses nouvelles couleurs. Alors que sa fragilité physique lui était vivement reprochée en Premier League, lors de son passage à Leicester (2020-2021), l’ailier turc fait preuve d’une grande régularité à l’ OM.

« Leicester ? Ça a été difficile. Les différentes critiques étaient dures, j’ai travaillé autant là-bas qu’ici. Je me suis regardé dans le miroir et je ne comprenais pas pourquoi je ne jouais pas, alors que je travaillais de plus en plus », a expliqué Cengiz Ünder qui a retrouvé une « énergie communicative » à Marseille, en enchaînant les rencontres. Si bien que les dirigeants marseillais n’ont pas l’intention de perdre un tel atout offensif. L’ OM devrait lever son option d’achat estimé à une dizaine de millions d’euros à l’issue de la saison en cours.