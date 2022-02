OM : Terrible nouvelle en vue pour un défenseur marseillais

Publié par Timothée Jean le 16 février 2022 à 20:46

24 heures avant la réception du FK Qarabag en Ligue Europa Conférence, l’ OM vient de recevoir une mauvaise nouvelle concernant Leonardo Balerdi.

OM : Coup dur pour Leonardo Balerdi

Auteur d’un mercato très ambitieux, l’ Olympique de Marseille réalise une belle saison sous les commandes de Jorge Sampaoli. Les Marseillais occupent actuellement la 2e place de Ligue 1, avec quatre points d’avance sur leur premier poursuivant, l’OGC Nice. Les espoirs sont donc encore plus grands, d’autant plus que l’ OM est encore en lice sur la scène européenne et affrontera Qarabag ce jeudi en 16e de finale de Ligue Europa Conférence.

Cependant, les choix forts de Jorge Sampaoli cette saison ne font pas le bonheur de tout le monde à Marseille. À l’instar de Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez, qui ont perdu leur statut de titulaire à l’ OM, Leonardo Balerdi doit également se contenter d’un faible temps de jeu sous les couleurs marseillaises. Le défenseur argentin, transféré définitivement à Marseille cet été, a subi un déclassement spectaculaire dans la hiérarchie des centraux où il est désormais devancé par Duje Caleta-Car, William Saliba et Luan Peres. Il paie ainsi les choix forts de son entraîneur.

L’Équipe révèle tout de même que cette relégation est peut-être due à un souci physique. Le quotidien sportif explique que Leonardo Balerdi s’est blessé en octobre dernier et trainerait cette blessure depuis quelques temps, ce qui l’empêcherait de retrouver son meilleur niveau à Marseille. Conscient de cela, l’entraîneur de l’ OM aurait alors décidé de le mettre sur la touche.

Opération à venir pour Leonardo Balerdi

Et ce n’est pas tout, car selon la source, Leonardo Balerdi devrait passer par la case opération à l’issue de la saison en cours. Cette intervention chirurgicale l’éloignera des pelouses durant plusieurs semaines, ce qui viendrait alors condamner un quelconque transfert ou un possible prêt de l’Argentin lors du prochain mercato estival. Pour l’heure, l’ancien joueur du Borussia Dortmund doit ronger son frein sur le banc de touche à Marseille. Il est sous contrat jusqu’en juin 2026.