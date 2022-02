PSG Mercato : Avant Ronaldo, Paris va signer un crack portugais !

Publié par Thomas le 16 février 2022 à 16:16

Alors que de récentes rumeurs annoncent un rapprochement entre Ronaldo et le PSG, Leonardo devrait en amont signer une sensation portugaise.

PSG Mercato : Après le Real, un gros coup confirmé en défense

Discret cet hiver en matière de recrutement, le Paris Saint-Germain se réserve pour le prochain mercato estival, où le club Rouge et Bleu prévoit plusieurs folies. Si le dossier Kylian Mbappé obnubile la direction parisienne depuis des mois, Leonardo et son staff n’en oublient pas pour autant d’autres dossiers importants cette saison. Et justement, le premier gros coup du PSG pourrait bien avoir lieu en défense. Alors que certains tabloïds britanniques annoncent un intérêt de Nasser Al-Khelaïfi pour Cristiano Ronaldo l’été prochain, en instance de départ à Man United, le Paris SG devrait en amont boucler la signature d’un autre international portugais.

Comme le rapporte le média A Bola, l'actuel leader de Ligue 1 aurait décidé de lever l’option d’achat de son latéral Nuno Mendes, véritable sensation depuis le début de saison. Après avoir obtenu son prêt dans les derniers instants du mercato estival, le PSG a décidé de lever l’option d’achat fixée par le club du Sporting de 40 millions d’euros. Une somme importante qui n’aurait pas fait flancher le board francilien, séduit par les prouesses du jeune défenseur.

Le joueur a donné son feu vert à Leonardo

Encore étincelant hier face au Real Madrid en Ligue des Champions, l’international portugais a une nouvelle fois prouvé qu’il était fait pour le très haut niveau, un doute qui subsistait à son égard en tout début de saison. Titulaire indiscutable dans l’esprit de Mauricio Pochettino, Nuno Mendes aurait donné son aval au Paris Saint-Germain pour définitivement quitter le Sporting et signer un contrat longue durée dans la capitale. Comme le rappelle Fabrizio Romano sur Twitter, le coût de l’opération serait au total de 47 millions d’euros (option d’achat de 40 millions plus 7 millions d'euros déboursés par Paris au moment du prêt). Le latéral gauche de 19 ans va donc parapher un contrat de cinq saisons au PSG, le liant jusqu’en 2027 au club.