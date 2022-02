ASSE Mercato : Deux mauvais coups se confirment à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 16 février 2022 à 21:16

L’ ASSE s’est relancée en L1 avec Dupraz et des recrues, mais deux nouveaux joueurs n’ont toujours pas joué. Le club s’est-il trompé en les recrutant ?

ASSE Mercato : Le cas Gnagnon agace Perrin et Dupraz

Joris Gnagnon n’a pas encore fait d’apparition sous le maillot de l’ ASSE depuis l’officialisation de sa signature le 21 janvier 2022 pour une durée de six mois. Arrivé dans le Forez en novembre 2021, il était en surpoids, car il sortait de plus d’un an sans compétition avec son club d’origine, le FC Séville. Il pesait un peu plus de 100 kg lors de sa visite médicale début décembre 2021. Dès son arrivée sur le banc de touche de l’AS Saint-Étienne, le 14 décembre 2021, Pascal Dupraz avait indiqué clairement que le défenseur central est « hors de forme ».

Joris Gnagnon n’a toujours pas été présenté en conférence de presse, trois semaines après sa signature. Et cela est inquiétant, même si l’entraîneur de l’ ASSE a affirmé de nouveau, vendredi dernier que le joueur de 25 ans « n'est pas encore compétitif », en ajoutant : « Mais c'est mieux et je lui ai dit, pour la première fois. Je compte sur lui, je compte sur tout le monde. » D’après les informations de la source, l’ ASSE avait tenté de casser le contrat signé par l’ancien joueur du Stade Rennais, après le licenciement de Claude Puel, car c’est ce dernier qui avait validé son arrivée.

Finalement, la direction des Verts a abandonné l’idée, mais a recruté un autre arrière central, Eliaquim Mangala. Et ce dernier a déjà disputé 2 matches avec les Stéphanois en championnat. À la question : « quand Joris Gnagnon pourra-t-il jouer », Loïc Perrin était agacé dans sa réponse. « C’est difficile à dire », a-t-il lâché dans Le Progrès. « Il a fait beaucoup d’efforts, il faut qu’il en fasse encore pour retrouver son niveau de forme optimale. Il a joué avec la réserve. Et ça y est, il fait les entraînements collectifs », a tenté de rassurer le nouveau coordinateur sportif des Verts.

Enzo Crivelli, abonné à l'infirmerie

Outre le Franco-Ivoirien, le cas d’Enzo Crivelli, une autre recrue hivernale de Sainté, est inquiétant. Il est arrivé à Saint-Etienne avec une lésion à l'adducteur. Et au moment où il s’apprêtait à faire sa première apparition sous le maillot des Verts, il a rechuté lors d'un entraînement, toujours au niveau de l'adducteur selon L’Équipe. D’après le quotidien sportif, l’avant-centre de 27 ans ne jouera pas avec l’ ASSE avant le début du mois de mars. Cependant, les Stéphanois devraient s’en prendre à eux-même pour leur grand attaquant, car ce dernier est un abonné de l’infirmerie ces derniers mois, comme l’a souligné Evect. « Il enchaîne les pépins physiques depuis le début de la saison. »

La source rappelle d'ailleurs qu’Enzo Crivelli a souffert des ischio-jambiers en novembre 2020 et a débuté l’exercice actuel en Turquie avec une blessure. Dès lors, le français avait manqué les trois premiers matches de la saison, avant une rechute à la fin du mois d'octobre dernier, ratant ainsi le 3e tour de la Coupe de Turquie. Enzo Crivelli était revenu le 25 décembre 2021 et avait enchaîné des bouts de matchs jusqu'à fin janvier 2022, avant son prêt à l’AS Saint-Etienne.