OM-Qarabag : La compo de Sampaoli tombe ! Révolution en défense

Publié par Thomas le 17 février 2022 à 10:56

C'est le jour J pour l' OM qui reçoit Qarabag pour les barrages de Conférence League. Découvrez la compo de Jorge Sampaoli avec plusieurs surprises.

OM : Sampaoli prévoit un grand turnover

C’est une rencontre pour le moins cruciale que s’apprêtent à jouer les Olympiens ce jeudi. Décevants sur la scène européenne lors de la première partie de saison, Jorge Sampaoli et ses hommes ont l’occasion de renouer avec le succès ce soir contre le FK Qarabag. Dans un Vélodrome qui devrait accueillir un peu plus de 20000 personnes, l’Olympique de Marseille joue sa qualification pour la Ligue Europa Conférence, compétition où il retrouverait notamment le Stade Rennais, en cas de qualification.

Hier en conférence de presse, Jorge Sampaoli avait annoncé plusieurs changements dans son onze de départ, dans l'optique notamment de faire souffler certains cadres surmenés depuis le début de saison. " On pense que l’on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous ", a affirmé l’entraîneur marseillais en conférence de presse. Ces changements devraient être significatifs ce soir à commencer par le poste de gardien de but.

Comme annoncé hier par Sampaoli, Steve Mandanda devrait faire son grand retour dans les buts face au FK Qarabag, lui qui n’avait pas refoulé la pelouse depuis le 2 janvier dernier (victoire 0-3 contre Chauvigny en Coupe de France). Attendu titulaire contre l’OGC Nice la semaine passée, le mythique portier phocéen avait finalement débuté sur le banc. Cette fois-ci, l’international français commencera bien la rencontre contre le club azerbaïdjanais.

Une défense new-look

En plus de Steve Mandanda, le journal L’Équipe annonce également le retour dans le onze, de deux indésirables en défense central, Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez. Le défenseur argentin, recruté définitivement l’été dernier par Marseille, réalise une saison pour le moins décevante justifiée en partie par un blessure légère qu’il traîne depuis la mi-octobre. Pour ce qui est d'Alvaro, la situation est encore plus délicate, puisque l’ancien joueur de Villarreal est en conflit avec son entraîneur depuis plusieurs mois. Le joueur de 32 ans, proche d’un départ cet hiver, n’avait pas été titularisé depuis le 19 décembre dernier et le match contre Cannet Rocheville.

Compo probable de l’ OM contre Qarabag :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : P. Lirola, A. Gonzalez, L. Balerdi, L. Peres

Milieux de terrain : M. Guendouzi, P. Gueye, Gerson

Attaquants : K. De La Fuente, A. Milik, C. Ünder