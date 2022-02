OL Mercato : L'OGC Nice sur les traces d'un joyau à Lyon !

Publié par Thomas le 17 février 2022 à 16:27

Victorieux de l' OGC Nice le week-end dernier, l' OL pourrait rapidement voir Christophe Galtier se venger, en chipant aux Gones un joyau en attaque.

OL Mercato : Nice passe la seconde pour Rayan Cherki

Renforcé cet hiver par les signatures de Tanguy Ndombélé (prêt avec option d’achat) et Romain Faivre, l’Olympique Lyonnais n’est pas à l’abri à la fin de la saison de départs douloureux, notamment de ses jeunes promesses. Malgré une situation sportive décevante, le club rhodanien peut s’appuyer sur une génération montante pleine de talents, dont la plupart sont entrés dans la short-list de grands clubs. Fer de lance de cette jeunesse dorée lyonnaise, l’attaquant Rayan Cherki n’a toujours pas décidé de son futur, lui qui est sous contrat jusqu’en 2023 à l’ OL.

Le jeune prodige de 18 ans, apparu récemment dans les plans de Florentino Pérez au Real Madrid, pourrait bien quitter le navire lyonnais à la fin de la saison pour un club français qui lui fait les yeux doux depuis des mois, l’OGC Nice. L’actuel 3e de Ligue 1 ferait le forcing en interne pour enrôler Rayan Cherki cet été, en cas de non-prolongation de ce dernier chez les Gones. Comme l’avance Foot Mercato ce jeudi, le club de Christophe Galtier rêve de récidiver l’opération Amine Gouiri à la fin de la saison en profitant de la situation délicate du jeune attaquant pour le convaincre de rejoindre la Côte d’Azur.

Si Cherki fait figure d’étoile montante depuis son plus jeune âge dans le Rhône, le joueur de 18 ans n’a jamais réellement eu sa place dans le onze titulaire de Peter Bosz. Lorsque l’international espoir a eu l’occasion de débuter cet hiver, profitant des départs à la CAN, ce dernier s’est hélas blessé au 5e métatarse, repoussant une fois de plus son explosion. Cette inconstance pourrait également pousser Cherki à aller voir ailleurs, dans un club qui lui garantirait plus de temps de jeu.

Aulas souhaite prolonger son joyau

Malgré l’intérêt du Gym pour Cherki, l’ OL ne semble pas désespérer et compte bien blinder le contrat de son joyau pour se sécuriser les années à venir. À l’instar de Maxence Caqueret, Rayan Cherki fait l’objet d’une forte pression à Lyon pour qu’il prolonge son aventure dans son club formateur. Interrogé ce mercredi sur l’avenir du joyau de 18 ans, Jean-Michel Aulas a assuré que tout serait mis en œuvre pour étendre le contrat de l'international espoir dans les prochaines semaines. " Pour Rayan Cherki, à qui j’ai envoyé tous mes vœux de rétablissement, il faut absolument qu’on accélère. " De quoi rassurer les supporters lyonnais.