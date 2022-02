OL Mercato : Le Real Madrid sur un coup magnifique à Lyon !

Publié par Thomas le 14 février 2022 à 10:45

Si cet été Kylian Mbappé fait figure d'objectif numéro 1 au Real Madrid, l'actuel leader de Liga pourrait également frapper un très joli coup à l' OL.

OL Mercato : Le Real veut faire ses courses à Lyon

Véritable nid à talents depuis plusieurs années maintenant, l’Olympique Lyonnais n’en finit plus d’attirer les convoitises des plus grands clubs. À l’instar de Karim Benzema, recruté en 2009, qui fait aujourd’hui les beaux jours du Real Madrid, Florentino Pérez aurait des vues chez les Gones et pourrait passer à l’action dès le prochain mercato pour un joyau issu du centre de formation. Si les noms de Houssem Aouar ou même Rayan Cherki tournaient beaucoup autour du Bernabeu l’été dernier, cette saison, les Blancos se seraient positionnés sur un autre milieu de terrain.

Comme l’avance le média Calciomercato, le Real Madrid lorgnerait de prêt la situation du jeune Maxence Caqueret, en pleine bourre cette saison avec l’ OL où il s’est hissé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Peter Bosz. Encore flamboyant ce week-end contre l’OGC Nice, le milieu de terrain de 21 ans voit son contrat courir jusqu’en 2023 à Lyon, une situation qui inquiète la direction rhodanienne.

Présent lors de toutes les rencontres de Ligue 1, où il aura bien souvent idsputé les 90 minutes, Caqueret voit sa cote augmenter chaque jour en Europe et a récemment indiqué penser à quitter l'Olympique Lyonnais cet été. « Honnêtement, je ne peux pas dire que je serai à l’ OL la saison prochaine. Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir. Le foot, ça va vite. J’aimerais rester à Lyon. Des discussions ont été entamées et on n’est pas forcément d’accord » a-t-il confié au Canal Football Club ce week-end.

Florentino Pérez prépare l’après Modric

Plutôt discret l’été dernier et cet hiver en matière de signatures, le Real Madrid prévoit de révolutionner son effectif l’été prochain dans à peu près tous les secteurs de jeu. Si l’équipe de Carlo Ancelotti réalise une saison pour le moins remarquable, il est indéniable que cette dernière est vieillissante, à l’image du trio de l’entrejeu Modric-Kroos-Casemiro, qui cumule à eux trois un âge moyen de plus de 32 ans. Une situation qui pousse le board madrilène à blinder ce secteur de jeu avec de jeunes talents prometteurs.

En plus d’Eduardo Camavinga, recruté cet été, ou encore Federico Valverde, sur qui Ancelotti mise beaucoup d’espoir, le Real Madrid chercherait un troisième homme pour pallier à la retraite de Luka Modric. C’est dans cette optique que le Real Madrid a porté son dévolu sur Maxence Caqueret, qui possède des caractéristiques et un profil similaire au milieu croate. Reste à convaincre l’ OL et Jean-Michel Aulas, qui on le sait, noue une relation particulière avec Florentino Pérez.