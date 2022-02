LOSC Mercato : Après Marseille, l'AS Roma vise un gros coup à Lille

Publié par JEAN-LUC D le 17 février 2022 à 20:27

Intéressé par Boubacar Kamara, l’AS Roma doit faire avec l’hésitation du joueur de l’OM. Excédé, le club romain lorgnerait désormais au LOSC.

L’AS Roma renonce à Boubacar Kamara

À la recherche d’un milieu de terrain polyvalent, José Mourinho a jeté son dévolu sur Boubacar Kamara. Les dirigeants de l’AS Roma ont ainsi trouvé un accord avec leurs homologues de l’Olympique de Marseille durant le mercato hivernal. D’après les renseignements recueillis par le journal transalpin La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur des Giallorossi aurait fait un énorme pressing auprès de sa direction afin de mettre la main sur le protégé de Jorge Sampaoli en janvier.

Dans cette optique, les Romains étaient disposés à renoncer à une partie des options d'achat de l’ailier Cengiz Ünder et du gardien Pau Lopez, soit plus de 20 millions d'euros. Seulement, l’international espoir français ne semblait pas enclin à l’idée de rejoindre le club italien. Finalement, la transaction n'a pas abouti et le joueur de 22 ans est resté à Marseille. Excédé par les désidératas du natif de Marseille, l’AS Roma et son coach, José Mourinho, auraient abandonné cette piste et lorgneraient désormais du côté de Lille.

LOSC Mercato : José Mourinho veut Xeka

Ce jeudi, le média italien Calciomercato rapporte que l’AS Roma ne devrait pas revenir à la charge pour Boubacar Kamara à l’issue de la saison. Les décideurs romains feraient désormais de Xeka l’une de ses priorités pour se renforcer au milieu de terrain. Recruter durant l’été 2017 en provenance de Braga pour 5 millions d’euros, l’international portugais arrive au terme de son engagement avec le club lillois le 30 juin.

Censé renouveler son bail, le joueur de 27 ans aurait récemment annoncé aux Dogues qu’il souhaitait changer d’air. Si cela ne s’est pas fait durant l’hiver, Xeka devrait donc quitter Lille à la fin de la saison. José Mourinho aimerait profiter de cette situation pour attirer son compatriote à la Roma dans les mois à venir.