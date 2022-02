RC Lens Mercato : Nouvelle réponse de Seko Fofana à ses courtisans

Publié par ALEXIS le 17 février 2022 à 22:27

Joueur le plus courtisé du RC Lens, Seko Fofana a encore répondu, en conférence de presse, aux clubs qui sont à ses trousses, notamment l’ OM.

RC Lens : Des prétendants à la pelle pour Seko Fofana

En Ligue 1, Seko Fofana est l’une des priorités de la direction de l’ OM cet été. Selon certains observateurs du championnat de France, le milieu de terrain du RC Lens serait une bonne pioche pour le PSG aussi lors du mercato estival prochain. En Angleterre, Newcastle United a tenté de le transférer cet hiver, avec une offre colossale estimée à 36 M€, mais la direction du RCL a repoussé la proposition des Magpies.

Le nouvel entraîneur d’Everton, Frank Lampard lorgne aussi le capitaine et meilleur buteur actuel des Sang et Or. En Italie, l’Atalanta Bergame et l’AC Milan sont sur les rangs pour recruter ce dernier. Vu la longue liste des clubs intéressés par les services de Seko Fofana, le RC Lens s’attend à une grosse vente, soit 50 M€ minimum. À noter que ce dernier est sous contrat dans le Nord jusqu’en juin 2024 et vaut 18 M€ sur le marché des transferts.

Seko Fofana : « Je suis concentré sur la fin de saison »

Le joueur de 26 ans est bien conscient qu’il sera transféré cet été après avoir été retenu en janvier dernier. « Rien n’est impossible. Il y a plein de paramètres, on ne maitrise pas tout […]. Mais je ne me pose pas cette question (pour le moment, ndlr) », a-t-il glissé face aux médias, ce jeudi, pendant la conférence de presse d’avant-match. L’international ivoirien (4 sélections) espère qualifier les Lensois pour la Coupe d’Europe cette saison, avant son départ. Il justifierait ainsi les 10 M€ investis par le club Artois pour le transférer de l’Udinese (en Italie) en août 2020.

« Je suis concentré sur la fin de saison. Mon souhait est d’aller le plus loin possible et j’espère qu’on va arriver là-haut (au classement en Ligue 1, ndlr) », a déclaré Seko Fofana, avant le match contre l'OL, samedi (17h) au stade Bollaert. Pour rappel, le RC lens est 8e de L1 avec 36 points, juste derrière Lyon (37 points).