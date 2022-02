OM Mercato : Bonne nouvelle dans le dossier Jordan Veretout !

Publié par Timothée Jean le 17 février 2022 à 20:57

La direction de l’ OM vient de recevoir une bonne nouvelle qui l’aidera à boucler la signature de Jordan Veretout en provenance de l’AS Rome.

OM Mercato : Jordan Veretout vers une rupture inéluctable à la Roma

Où évoluera Jordan Veretout la saison prochaine ? Voilà une question à laquelle il est bien difficile de répondre. Arrivé à l’AS Rome à l’été 2019, le milieu de terrain tricolore s’est imposé comme un élément incontournable au sein de l’effectif romain. Mais le joueur de 28 ans a vu son statut basculer en cette seconde partie de saison.

Son entraîneur José Mourinho n'hésite plus à le laisser sur le banc au profit de la nouvelle recrue hivernale Sergio Oliveira, arrivée en provenance du FC Porto. Une relégation brutale sur le banc de touche qui passe mal auprès de Jordan Veretout. Au point où les relations entre le joueur et son entraîneur ne sont plus au beau fixe. Selon les dernières informations de Calciomercato, les relations sont à présent rompues et le point de non-retour semble désormais atteint.

La manière de fonctionner, le style de management du Special One ne serait pas du goût de l’ancien joueur du FC Nantes si bien que son départ d'ici la fin de la saison paraît inéluctable. En quête d’un nouveau milieu de terrain, l’ OM s’est donc rapidement positionné pour l’attirer dans ses filets.

AC Milan en embuscade pour Jordan Veretout

La direction de l’Olympique Marseille a même de sérieuses chances de boucler la signature de Jordan Veretout. D’autant plus que l’ancien Nantais ne serait pas contre l’idée d’un retour dans le Championnat de France. Tant d’arguments qui jouent en faveur des Marseillais. Néanmoins, l’ OM devra se méfier de la concurrence de l’ AC Milan sur ce dossier.

La Gazzetta Dello Sport assure que les dirigeants milanais ont coché le nom du joueur de l’AS Rome afin de succéder à Franck Kessié, dont le départ se précise de plus en plus. En fin de contrat avec l’AC Milan, le milieu de terrain ivoirien est annoncé avec insistance au PSG. Recruter Jordan Veretout serait donc une belle solution pour les Rossoneri pour le remplacer. L’OM reste pour autant bien placé sur ce dossier.