Bordeaux Mercato : Après Guion, une belle signature au FCGB

Publié par ALEXIS le 17 février 2022 à 19:27

Après la nomination officielle de David Guion au poste d’entraîneur, les Girondins de Bordeaux ont annoncé une nouvelle signature, ce même jeudi.

Bordeaux : Prolongation du contrat de Medioub, après Guion

Tout va vite à Bordeaux en ce moment ! Le club au Scapulaire a rendu officielle la nomination de David Guion au poste d’entraîneur principal, en remplacement de Vladimir Petkovic, limogé le 7 février dernier, ce jeudi. Le nouveau coach des Girondins sera présenté lors d’une conférence de presse prévue vendredi matin, avant la séance d’entrainement de l'équipe. Dans la foulée de l’annonce du FCGB concernant le nouveau coach, le club de Gironde a prolongé un joueur, dont le contrat expirait en juin 2022. Abdel-Jalil Medioub a en effet signé un nouveau bail de trois saisons complémentaires jusqu’à fin juin 2025.

« Le FC Girondins de Bordeaux est heureux de vous annoncer la prolongation de contrat d’Abdel-Jalil Medioub. À 24 ans, le défenseur central international algérien (1 sélection) a paraphé un engagement de trois saisons et demie supplémentaires (sic). Il est désormais lié au Club jusqu’à la fin de la saison 2024/2025. Le Club est très heureux de pouvoir compter sur ce défenseur prometteur pour les prochaines saisons », a appris Bordeaux, dans son communiqué.

Abdel-Jalil Medioub promet d'aider au maintien des Girondins

Recruté par le FCGB en septembre 2019, Abdel-Jalil Medioub se dit fier de prolonger son aventure au Château du Haillan. « C’est un rêve qui est devenu réalité aujourd’hui », a-t-il déclaré, avant de finir son propos par la promesse suivante : « maintenant, on va travailler dur pour le maintien et on va le faire ». Le défenseur natif de Marseille a disputé 9 matchs avec les Marine et Blanc cette saison, soit 8 en L1 et un en coupe de France. Pour rappel, Bordeaux est 20e de Ligue 1 avec 20 points et 61 buts encaissés en 24 matchs de championnat disputés.