OM – Qarabag : Encore des tensions entre Milik et Sampaoli

Publié par Ange A. le 18 février 2022 à 05:33

Auteur d’un doublé contre Qarabag, Arkadiusz Milik a de nouveau été frustré par Jorge Sampaoli lors du succès de Marseille (3-1).

OM – Qarabag : Arkadiusz Milik, du bonheur à la frustration

L’Olympique de Marseille a réussi son entrée en Ligue Europa Conference. Jeudi, l’OM s’est imposé contre Qarabag (3-1) à l’Orange Vélodrome. Arkadiusz Milik a de nouveau confirmé son bel état de forme. Le Polonais y est allé de son doublé contre les Azerbaïdjanais. Alors qu’il pensait s’offrir un nouveau triplé, l’attaquant marseillais a été coupé dans son élan par Jorge Sampaoli. Lequel a décidé de le remplacer par Dimitri Payet, auteur du troisième but, dans les 20 dernières minutes. Le buteur polonais n’a pas manqué de pester contre ce choix de son entraîneur au moment de sa sortie. Il a notamment donné deux coups de pied dans une bouteille pour exprimer sa frustration.

La réaction de Sampaoli après le coup de sang de Milik

Jorge Sampaoli n’a pas échappé aux questions concernant le remplacement d’Arkadiusz Milik. Il faut dire que les relations entre les deux hommes sont tendues ces dernières semaines. Héros à Metz, le Polonais avait avoué ne pas comprendre les choix de son coach. Concernant le coup de sang de son poulain, il a d’abord indiqué qu’il n’a pas vu cette scène. L’Argentin était en effet en discussions avec l’un de ses adjoints à ce moment. « Je ne sais pas, je n’ai pas vu ces gestes-là […] J’ai les mêmes relations avec lui qu’avec tout le monde. On est professionnel, on est des collègues de travail. Il a sa fonction, j’ai la mienne. Chacun à son rôle », a affirmé l’entraîneur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse.

Pour Jorge Sampaoli, ce remplacement était prévu. Avec le calendrier chargé de son équipe, le tacticien sud-américain préfère effectuer certaines rotations. « Je regarde le temps de jeu de chacun, on a besoin que tout le monde soit prêt. On avait des changements déjà prévus liés au fait qu’on va rejouer rapidement. Sans parler des agacements de chacun, on regarde le temps de jeu, on continue à travailler », a souligné le coach de l’OM.