OM : Cette sortie surprise de Jorge Sampaoli avant Qarabag

Publié par Ange A. le 17 février 2022 à 05:36

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a dévoilé ses ambitions avant le match contre Qarabag en Ligue Europa Conference.

Débuts de Marseille et Jorge Sampaoli en Conference League

Avant-dernier de sa poule en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a été reversé en Ligue Europa Conference. L’aventure dans cette compétition débute pour l’OM ce jeudi. Marseille reçoit Qarabag en huitièmes de finale aller du tournoi. En marge de cette affiche, Jorge Sampaoli a affiché ses ambitions dans cette nouvelle compétition. L’entraîneur marseillais reste mesuré, tant il découvre la compétition et sera confronté à un nouvel adversaire. « L’objectif c’est de les connaître sur le plan physique et de connaître aussi cette nouvelle compétition. Moi, j’ai vraiment envie de la connaître, cela va me permettre de connaitre de nouveaux joueurs que je n’ai jamais affrontés. C’est un défi particulier pour mon apprentissage personnel », a expliqué l’Argentin selon les propos relayés par Le Phocéen.

Des nouvelles du groupe de Sampaoli

En marge de cette rencontre, Jorge Sampaoli a également fait le point sur son groupe. Le technicien argentin estime que tous ses hommes sont aptes pour ce rendez-vous. « Les joueurs les plus en forme joueront jeudi et ce sera également le cas dimanche et encore la semaine prochaine au match retour […] On arrive dans une période où on va accumuler beaucoup de matchs, il va falloir oxygéner l’effectif en faisant tourner pour pouvoir répondre aux objectifs du club. Tous les joueurs sont prêts à jouer, peu importe la compétition ou le match », a indiqué le coach de l’Olympique de Marseille. Il devra néanmoins composer sans Valentin Rongier, suspendu. Retiré de la liste de la C4, Luis Henrique ne figure pas dans le groupe de 23 joueurs convoqués par l’entraîneur marseillais. Absent contre Metz, Luan Peres est de retour dans le groupe.